РСТ: число отдыхающих в Крыму увеличилось за счет организованных туристов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Число туристов, направляющихся на отдых в Крым, выросло в основном за счет организованного сегмента туризма, о чем свидетельствует рост продаж туроператоров в летний период. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ).

"По мнению опрошенных операторов, увеличение числа отдыхающих (в Крыму - прим. ТАСС) произошло в значительной степени за счет организованного туризма, что хорошо иллюстрирует статистика", - говорится в сообщении РСТ. В нем подчеркивается, что "прошлогодний годовой результат 4,4-4,6 млн человек на крымских курортах будет улучшен в 2016 году до 4,7-4,9 млн. Это меньше ожиданий, но все равно неплохо. При этом у туроператоров-ветеранов крымского рынка летние продажи выросли на 15-20%, максимум на 25%, то есть объемы у операторов по Крыму растут вдвое быстрее рынка".

Комитет крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму ожидает, что по итогам года Крым примет свыше пяти миллионов туристов.

При этом, как отмечается в сообщении РСТ, "объекты размещения, особенно те, что не очень хорошо загружались, заметно активизировались после возобновления чартерных авиаперевозок между Россией и Турцией". "Новость о "возвращении" Турции добавила гостиницам стремления договариваться. Так что этот сложный сезон оказался весьма полезным для крымских отельеров: на следующий год они уже обсуждают более адекватные цены", - приводятся в сообщении РСТ слова представителя одного из туроператоров, занимающихся организацией отдыха в Крыму.

В сообщении РСТ также отмечается, что туристы уже начали запрашивать у туроператоров путевки в Крым на зимний период. "Бронирование крымских здравниц на период бархатного сезона началось еще зимой, но и сейчас "коротких" продаж немало. Зимние праздники только начинают запрашивать", - подчеркивают в пресс-службе РСТ. По словам представителей туротрасли, туристы желают получать в Крыму комплексное обслуживание по зарубежному образцу: с трансферами, экскурсиями, отельными гидами, питанием по системе "все включено".

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