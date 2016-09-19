В Неаполе повторилось "чудо святого Януария"

РИМ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. В Неаполе в день почитания святого Януария, являющегося покровителем города, повторилось чудо разжижения его запекшейся крови. Об этом объявил архиепископ Неаполя кардинал Крешенцо Сепе в Кафедральном соборе, где хранится реликвия - стеклянный сосуд с засохшей жидкостью, считающейся кровью мученика.

В своей проповеди священнослужитель напомнил о проблемах южного итальянского города.

"Не все живут здесь в одинаковых условиях. Бедняки считаются гражданами наполовину. Организованная преступность проникает во все сферы, и сегодняшний праздник дает нам силы и надежду", - сказал кардинал Сепе.

Примечательно, что одновременно неподалеку группа людей проводила манифестацию против Церкви. Ее участники заявляли, что принадлежащий епископату заброшенный дом вместо того, чтобы, "как говорит папа Франциск", стать пристанищем для бездомных, вскоре превратится в фешенебельную гостиницу.

"Чудо" святого Януария, казненного в 305 году, незадолго до официального разрешения христианства, повторяется обычно трижды в год. Дважды это фиксированные даты - 19 сентября в день гибели святого и 16 декабря, в годовщину страшного извержения Везувия, у подножия которого раскинулся Неаполь, в 1631 году. Третий раз капли в сосуде должны появляться в первую субботу мая, в день перенесения мощей святого Януария из местечка Агро Марчано в неаполитанские катакомбы. Первые упоминания о "чуде святого Януария" встречаются в 1389 году.

Если кровь не выступает, это считается дурным знаком, сулящим грозные испытания. За шесть столетий трагедии случались дважды. В 1527 году Неаполь, тщетно ожидавший чуда, был опустошен чумой, жертвами которой стали 40 тыс. жителей города. Капли крови также не появились накануне потрясшего юг Италии в 1980 году сильнейшего землетрясения, унесшего три тысячи жизней. Однако несколько раз после того, как "чуда" не происходило, это не влекло никаких катастрофических последствий. Неаполитанцы отличаются среди итальянцев особым суеверием.