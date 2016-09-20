Мощи Силуана Афонского доставят в ХХС к службе патриарха

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Мощи святого Силуана Афонского доставят во вторник в главный храм Русской православной церкви - храм Христа Спасителя в Москве. Вечером патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит там богослужение, сообщили в патриаршей пресс-службе.

Святыня пробудет в храме Христа Спасителя меньше суток. "Утром 21 сентября патриарх Кирилл совершит богослужения праздника Рождества Божьей Матери в храме Христа Спасителя, куда будут на эти службы принесены мощи преподобного Силуана", - сказал ТАСС пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков. Рождество Богородицы - один из 12 главных ежегодных православных праздников, который отмечается 21 сентября.

После литургии ковчег со святыми мощами перевезут в Даниловский монастырь. В древней обители находится резиденция патриарха и здание отдела внешних церковных связей. "В монастыре по прибытии мощей будет отслужен молебен. Мощи в свободном доступе для паломников останутся до вечера 23 сентября", - сообщили в патриаршей пресс- службе.

В субботу, 24 сентября, патриарх совершит литургию в Даниловском монастыре, после чего монахи со святыней отправятся на Афон.

Мощи святого Силуана впервые покинули пределы Святой горы Афон в год 1000-летия присутствия российского монашества на полуострове. С 20 августа мощам смогли поклониться в Минске, Брянске, Орле, Ельце, селе Шовское, Тамбове, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге - всего порядка 250 тыс. верующих. Москва станет последней точкой в маршруте афонских монахов. Принесение святыни организовано московским Фондом святителя Василия Великого.

Преподобный Силуан Афонский (1866-1938) - подвижник Свято-Пантелеимонова монастыря (Афон). В 1892 году он поселился в Свято-Пантелеимоновом монастыре. В 1896 году был пострижен, в 1911 году стал схимником с именем Силуан и нес послушание монастырского эконома. В 1987 году решением Константинопольского патриархата Силуан Афонский был канонизирован.