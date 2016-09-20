СМИ: россияне считают подработку действенным способом повышения дохода

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Большинство россиян (87%) уверены, что в сложившейся в стране экономической ситуации действенным способом повышения дохода является подработка. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные исследования, проведенного НП "Эксперты рынка труда" совместно с инвентаризационной компанией LTRevizor.

"Решаются на дополнительную работу в основном женщины: их 75% среди сотрудников на частичной и временной занятости. Наибольшую популярность формат подработок имеет у студентов (63%), женщин, находящихся в декретном отпуске (46%), ипотечников (38%) и лиц с потребительскими кредитами (33%). В поисках подработок больше всего проявляют активность люди в возрасте 21-25 и 30-40 лет", - отмечается в исследовании.

Согласно данным исследования, соискатели готовы выделить на подработку вечерние часы (с 18.00 до 22.00), а также пятницу (42% респондентов), субботу (71%) и воскресенье (54%). При этом почти никто не считает возможным подрабатывать ранним утром (с 6.00 до 10.00) и во вторник. По словам специалистов по персоналу, вакансии по подработке обычно открыты на срок 1-3 месяца (49%), реже - на срок до одного месяца (21%), еще реже - на год и более (10%).

"В настоящее время подработка - это не только низкоквалифицированный труд, но и возможность дополнительного заработка для высококвалифицированных специалистов", - комментирует результаты исследования руководитель проектов НП "Эксперты рынка труда" Полина Лихачева. - Об этом говорят ответы респондентов на вопрос о наиболее популярных вакансиях на подработку, среди которых - программист, дизайнер, переводчик, счетчик- ревизор, бухгалтер и др".

Также, по мнению опрошенных, к самым прибыльным вариантам подработки относятся работа в сфере информтехнологий, репетиторство, дизайн, копирайтинг, сетевой маркетинг, дополнительные часы по основному виду деятельности. Это свидетельствует, что наибольший доход подработка может принести именно профессионалам.