Украинский моряк просит помощи у дальневосточного профсоюза из-за долга по зарплате

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Украинский моряк, старший механик стоящего в Находке теплохода Tomini Victory под флагом Маршалловых островов, обратился в Дальневосточную региональную организацию Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) с просьбой помочь решить его проблему с долгом по зарплате, который за два месяца достиг $18,6 тысяч (около 1,2 млн рублей). Об этом сообщил корреспонденту ТАСС председатель ДВО РПСМ Николай Суханов.

"В ДВРО РПСМ обратился старший механик теплохода Tomini Victory под флагом Маршалловых островов Андрей Буданов с заявлением об оказании помощи в получении задержанной зарплаты в сумме 18 тысяч 560 долларов США за июль и август 2016 года. Представители РПСМ, получив заявление, посетили судно, стоящее в порту Находка под погрузкой металла, и провели инспекторскую проверку. Экипаж судна состоит из 24 человек - 22 моряков из Индии и двух украинских моряков, старшего помощника капитана и старшего механика. Украинские моряки нанимались на судно в Одессе", - сообщил Суханов.

Суханов добавил, что после проверки судна выяснилось, что оно не покрыто коллективным договором. Профсоюз направил судовладельцу, который находится в Дубае, письмо с требованием заключить с моряками трудовой договор до отхода из порта Находка, который планируется через несколько дней. По словам Суханова, судно может быть задержано в порту из-за долга по зарплате.

В подобных ситуациях профсоюз использует различные меры, в том числе, связывается с судовладельцами, направляя им письма о необходимости выплаты зарплаты и заключения трудовых договоров с моряками, а также обращается к портовым администрациям, которые могут проверить судно и задержать его в порту из-за долга по зарплате до тех пор, пока деньги не будут выплачены или судовладелец не предоставит гарантии, что с моряками рассчитаются в ближайшее время. Часто судовладелец в ответ на действия ДВО РПСМ предоставляет гарантийные письма о том, что долг по зарплате будет выплачен в ближайшее время или в следующем порту на пути следования. Как правило, эти действия помогают решить проблемы с задолженностью перед экипажами судов.