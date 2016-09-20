Сингапурский повар продает секрет своего соуса для курицы с рисом за $1,4 млн

СИНГАПУР, 20 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Сингапурский повар Чань Хун Мэн, получивший два месяца назад звезду Michelin за традиционное местное блюдо "чикен райс" (курица с рисом), выставил на продажу рецепт своего соуса. Как сообщил телеканал Channel NewsAsia, гастроном оценил это творение в 2 млн сингапурских ($1,4 млн) долларов, тогда как порция в его закусочной стоит ровно в два млн раз дешевле.

Правда Чань отметил, что в идеале хотел бы "не просто продать секрет необходимых ингредиентов, а создать целую сеть закусочных за пределами Сингапура". Шеф-повар считает, что потенциальные партнеры по бизнесу "должны обеспечить не только выход его продукта на зарубежные рынки, но и гарантировать его качество и свежесть". Кулинар признался, что проводил несколько переговоров, но все оказались неудачными.

Пока же вместе со своими приятелями Чань занят расширением бизнеса на территории Сингапура, открывая новые торговые точки. Небольшой лоток "Курица с рисом и лапша, заправленные соевым соусом по-гонконгски" в популярном туристическом "Китайском квартале" несколько месяцев назад получил звезду от гастрономического путеводителя Michelin.