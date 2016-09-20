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Съезд судей России рассмотрит возможность введения понятия "уголовный проступок"

Общество
20 сентября, 10:33 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 20, сентября. /ТАСС
Как пояснил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, уголовный проступок не предусматривает лишение свободы, характеризуется короткими сроками давности и не влечет за собой судимость
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НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Возможность появления в судебной системе понятия "уголовный проступок" будет обсуждаться на Всероссийском съезде судей в декабре. О необходимости введения такой категории сообщил журналистам в Новосибирске председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

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"Я рассматриваю его (уголовный проступок - прим. ТАСС) как элемент новой концепции уголовно-правовой политики РФ. Я предположу, чтобы этот вопрос был рассмотрен на девятом Всероссийском съезде судей", - сказал он.

Уголовный проступок, по словам Лебедева, - это понятие правонарушения между уголовно-наказуемым деянием и административным правонарушением. Он не предусматривает лишение свободы, характеризуется короткими сроками давности и не влечет за собой судимость. Лебедев не исключил возможность применять "уголовный проступок" к преступлениям не только небольшой, но и средней тяжести.

Председатель ВС отметил, что действующее уголовное законодательство характеризуется излишней криминализацией: в структуре всех дел, которые рассматривают российские суды, дела о преступлениях небольшой тяжести занимают 55% (550 тысяч подсудимых в год). Лебедев усомнился в необходимости применения уголовного наказания к тем, кто впервые совершил преступление небольшой тяжести, потому что факт судимости только ухудшает социальное положение человека и не способствует его исправлению.

Он считает, что, если гражданин впервые совершил преступление небольшой тяжести, не представляющее большой общественной опасности, достаточно наказать его в административном порядке. Такая практика, по его словам, предусматривалась прежним Уголовным кодексом, но была упразднена при составлении нового 20 лет назад.

Помогать гражданам в спорах с властью

Кроме того, выступая перед журналистами, Лебедев призвал судей помогать гражданам при рассмотрении административных дел. По его словам, если человек спорит с властью, нет и не может быть равенства сторон, как в гражданском процессе.

"С одной стороны, большой административный ресурс, который есть у исполнительной власти или у должностного лица или органа управления. И простой гражданин, у которого таких возможностей нет даже по сбору доказательств в обоснование своего обращения. Поэтому суд в данном процессе должен помогать заявителю: собирать доказательства, в проведении еще каких-то действий", - сказал Лебедев.

Он отметил, что не так давно был принят Кодекс административного судопроизводства, на следующей неделе пленум ВС примет постановление о практике его применения.

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