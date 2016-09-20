Съезд судей России рассмотрит возможность введения понятия "уголовный проступок"

ФТС задержала партию из более чем 40 телефонов iPhone 7Экономика и бизнес 20 сентября, 11:59
Власти Сочи объявили режим повышенной готовности к сильным осадкамПроисшествия 20 сентября, 11:51
"Транснефть" в течение месяца заполнит нефтью трубопровод Куюмба - ТайшетТЭК 20 сентября, 11:50
СМИ: на севере Йемена в результате авианалета коалиции погибли 12 детейМеждународная панорама 20 сентября, 11:46
Бутылка с посланием с берега Шотландии спустя 15 лет достигла острова БелыйВ стране 20 сентября, 11:39
Самолет Saudi Airlines изолирован в аэропорту Манилы из-за возможной угрозыПроисшествия 20 сентября, 11:35
ВТБ прокомментировал претензии Комиссии по торговле товарными фьючерсами СШАЭкономика и бизнес 20 сентября, 11:31
Пешеходный переход у Московского зоопарка дорисовали до настоящей зебрыМосква 20 сентября, 11:22
"Объединенная вагонная компания" открывает представительство в СШАЭкономика и бизнес 20 сентября, 11:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Возможность появления в судебной системе понятия "уголовный проступок" будет обсуждаться на Всероссийском съезде судей в декабре. О необходимости введения такой категории сообщил журналистам в Новосибирске председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.
"Я рассматриваю его (уголовный проступок - прим. ТАСС) как элемент новой концепции уголовно-правовой политики РФ. Я предположу, чтобы этот вопрос был рассмотрен на девятом Всероссийском съезде судей", - сказал он.
Уголовный проступок, по словам Лебедева, - это понятие правонарушения между уголовно-наказуемым деянием и административным правонарушением. Он не предусматривает лишение свободы, характеризуется короткими сроками давности и не влечет за собой судимость. Лебедев не исключил возможность применять "уголовный проступок" к преступлениям не только небольшой, но и средней тяжести.
Председатель ВС отметил, что действующее уголовное законодательство характеризуется излишней криминализацией: в структуре всех дел, которые рассматривают российские суды, дела о преступлениях небольшой тяжести занимают 55% (550 тысяч подсудимых в год). Лебедев усомнился в необходимости применения уголовного наказания к тем, кто впервые совершил преступление небольшой тяжести, потому что факт судимости только ухудшает социальное положение человека и не способствует его исправлению.
Он считает, что, если гражданин впервые совершил преступление небольшой тяжести, не представляющее большой общественной опасности, достаточно наказать его в административном порядке. Такая практика, по его словам, предусматривалась прежним Уголовным кодексом, но была упразднена при составлении нового 20 лет назад.
Кроме того, выступая перед журналистами, Лебедев призвал судей помогать гражданам при рассмотрении административных дел. По его словам, если человек спорит с властью, нет и не может быть равенства сторон, как в гражданском процессе.
"С одной стороны, большой административный ресурс, который есть у исполнительной власти или у должностного лица или органа управления. И простой гражданин, у которого таких возможностей нет даже по сбору доказательств в обоснование своего обращения. Поэтому суд в данном процессе должен помогать заявителю: собирать доказательства, в проведении еще каких-то действий", - сказал Лебедев.
Он отметил, что не так давно был принят Кодекс административного судопроизводства, на следующей неделе пленум ВС примет постановление о практике его применения.