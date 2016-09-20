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У мотопараплана сопровождающей лебедей на зимовку британки сломался двигатель

Общество
20 сентября, 11:33 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК /Корр. ТАСС, Владимир Ануфриев
Саша Денч совершает перелет на трех мотопарапланах из Ненецкого автономного округа в Великобританию по пути миграции тундрового лебедя
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АРХАНГЕЛЬСК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Ануфриев/. Международная экспедиция специалиста Треста водоплавающей дичи и водно-болотных угодий Великобритании (WWT) Саши Денч, совершающая перелет на трех мотопарапланах из Ненецкого автономного округа (НАО) в Англию, по пути миграции малого (тундрового) лебедя, занесенного в Красную книгу РФ, сделала вынужденную остановку в стойбище оленеводов. У параплана Денч сломался двигатель, сообщил корреспонденту ТАСС Юрий Тюлюбаев, гендиректор туркомпании "Красный город", обеспечивающей поддержку экспедиции на территории НАО.

"Экспедиция стартовала накануне с территории заповедника "Ненецкий" и преодолела в первый день около 150 км, но была вынуждена сделать остановку в стойбище оленеводов из-за поломки двигателя параплана Денч примерно на полпути к поселку Индига, где планировалась плановая ночевка", - сказал он.

"Вертолет сопровождения вернулся в Нарьян-Мар за запасным мотором, но пока сегодня не может вылететь обратно из-за тумана", - уточнил собеседник. За маршрутом перелета можно следить в реальном времени на сайте WWT.

Не стреляйте в белых лебедей

Как рассказал замдиректора по науке заповедника "Ненецкий", выступающего партнером проекта "Полет с лебедями", Андрей Глотов, среди трех пилотов мотопарапланов россиянин Александр Богданов, который поведет экспедицию по наиболее сложному арктическому участку и вплоть до границы России.

"Цель экспедиции - просвещение местного населения по пути миграции краснокнижных лебедей. Дело в том, что ученые в отловленных птицах находят заряды дроби. Участники экспедиции будут встречаться с местными жителями по пути перелета и убеждать людей не стрелять в белых лебедей", - отметил собеседник агентства.

"Исследователи также как бы побывают в "шкуре" пернатых и узнают, что они видят и с чем сталкиваются на путях сезонной миграции", - добавил он.

Полет с лебедями

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По словам Глотова, маршрут перелета британской исследовательницы в рамках международного проекта "Полет с лебедями" проложен через 11 стран. Она сделает 30 остановок, а в общей сложности пролетит более 7 тысяч километров от мест гнездования в Арктике лебедей до их зимовок в Великобритании. Финиширует экспедиция в английском Слимбридже".

В пути Денч сопровождает группа поддержки и киносъемки. До города Мезень (Архангельская область) экспедицию будет страховать легкий вертолет, а далее сопровождать парапланы будут уже на автомобилях. Ученый пояснил, что в настоящее время на территории заповедника перед отлетом на зимовку собралось около 5 тысяч малых лебедей.

"В путь они массово двинутся с наступлением заморозков. Экспедиция Саши Денч летит с опережением основных птичьих стай. Судя по установленным на лебедях передатчикам, часть птиц уже начали перелет к местам зимовки", - сказал Глотов.

Проект осуществляется при поддержке Минприроды РФ.

Изучение тундровых лебедей

В Ненецком Заполярье изучением популяции краснокнижного малого лебедя занимаются уже более 20 лет. Зимуют пернатые в странах Европы. В заповеднике совместно с европейскими коллегами с помощью кольцевания птиц исследуют пути их миграции и места зимовок. Благодаря спутниковым передатчикам, закрепленным на лапках лебедей, ученые выяснили, что птицы за три дня из НАО долетают до Нидерландов, преодолев более 3 тыс. км, при этом они делают только две посадки на подкормку: первая - на заливах Белого моря, вторая - в Прибалтике.

В заповеднике "Ненецкий" ежегодно гнездятся около 150 пар лебедей, а непосредственно осенью, перед отлетом на зимовку, на его территории концентрируется до 13 тысяч этих птиц. Всего же, по данным английских орнитологов, численность европейской популяции тундрового лебедя насчитывает 23-25 тысяч особей.

Заповедник "Ненецкий" расположен на севере НАО. Его общая площадь составляет 313,4 тыс. га, из них 58% приходится на морскую акваторию. Через него проходит Восточно-Атлантический миграционный путь птиц, гнездящихся в восточноевропейских и западносибирских тундрах и зимующих в странах Западной Европы.

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