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Объем ввода жилья в Крыму в январе - августе вырос на 16,7%

Общество
20 сентября, 11:25 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
При этом за счет средств регионального бюджета в республике построено 6545 квадратных метров жилья
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Объем ввода жилья в Республике Крым в январе - августе 2016 года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 16,7% до 158,5 тыс. квадратных метров, сообщает во вторник Крымстат.

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"В январе - августе 2016 года введено в эксплуатацию 158,5 тыс. квадратных метров общей площади жилых домов. Объем принятого в эксплуатацию жилья за январь - август 2016 года по сравнению с соответствующим периодом 2015 года увеличился на 16,7%", - говорится в сообщении ведомства.

При этом, указано в материале, за счет средств регионального бюджета в республике построено 6545 квадратных метров жилья. В Крымстате также указали, что больше половины (53%) построенного в январе - августе жилья в регионе приходится на Симферополь и Ялту. По прогнозам местных властей, бум жилищного строительства на Крымском полуострове ожидается после разработки всей градостроительной документации и ввода в эксплуатацию Керченского моста, который свяжет республику с материковой Россией.

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