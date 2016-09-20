Объем ввода жилья в Крыму в январе - августе вырос на 16,7%

Власти Сочи объявили режим повышенной готовности к сильным осадкамПроисшествия 20 сентября, 11:51
"Транснефть" в течение месяца заполнит нефтью трубопровод Куюмба - ТайшетТЭК 20 сентября, 11:50
СМИ: на севере Йемена в результате авианалета коалиции погибли 12 детейМеждународная панорама 20 сентября, 11:46
Бутылка с посланием с берега Шотландии спустя 15 лет достигла острова БелыйВ стране 20 сентября, 11:39
Самолет Saudi Airlines изолирован в аэропорту Манилы из-за возможной угрозыПроисшествия 20 сентября, 11:35
ВТБ прокомментировал претензии Комиссии по торговле товарными фьючерсами СШАЭкономика и бизнес 20 сентября, 11:31
Пешеходный переход у Московского зоопарка дорисовали до настоящей зебрыМосква 20 сентября, 11:22
"Объединенная вагонная компания" открывает представительство в СШАЭкономика и бизнес 20 сентября, 11:21
Новосибирская область готова к началу отопительного сезонаСибирь 20 сентября, 11:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Объем ввода жилья в Республике Крым в январе - августе 2016 года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 16,7% до 158,5 тыс. квадратных метров, сообщает во вторник Крымстат.
"В январе - августе 2016 года введено в эксплуатацию 158,5 тыс. квадратных метров общей площади жилых домов. Объем принятого в эксплуатацию жилья за январь - август 2016 года по сравнению с соответствующим периодом 2015 года увеличился на 16,7%", - говорится в сообщении ведомства.
При этом, указано в материале, за счет средств регионального бюджета в республике построено 6545 квадратных метров жилья. В Крымстате также указали, что больше половины (53%) построенного в январе - августе жилья в регионе приходится на Симферополь и Ялту. По прогнозам местных властей, бум жилищного строительства на Крымском полуострове ожидается после разработки всей градостроительной документации и ввода в эксплуатацию Керченского моста, который свяжет республику с материковой Россией.