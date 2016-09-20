Верховный суд запретил деятельность секты "Аум синрикё" в России

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Верховный суд РФ запретил деятельность международного религиозного объединения "Аум синрикё" на территории России.

Как передает корреспондент ТАСС, таким образом, был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры РФ.

"Суд постановил административное исковое заявление Генпрокуратуры РФ удовлетворить, признать "Аум синрикё" террористической организацией и запретить ее деятельность на территории РФ", - огласил решение судья.

Заседание проходило в закрытом режиме. Судья огласил только резолютивную часть решения.

В апреле Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту создания объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами. Как сообщил ранее официальный представитель СК Владимир Маркин, следствие полагает, что неустановленные лица не позднее 2011 года создали на территории Москвы и Санкт-Петербурга объединение последователей "Аум синрикё" (Алеф) в форме религиозной группы. Ее деятельность сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда здоровью.

По словам Маркина, с 2012 года по 2014 год противоправная деятельность группы "Аум синрикё" осуществлялась с использованием интернета посредством сбора пожертвований.

Об организации

"Аум синрикё" была основана японцем Сёко Асахарой в 1987 году и получила всемирную известность в 1995 году, когда адепты секты распылили нервно-паралитический газ зарин в токийском метро. В результате теракта погибли 13 человек, около 6 тыс. пострадали.

Асахара был приговорен к смертной казни в 2004 году и в настоящее время ожидает исполнения приговора вместе с несколькими другими руководителями организации. В общей же сложности к различным срокам тюремного заключения были приговорены более 180 членов секты.

В настоящее время приверженцы формально прекратившей свое существование секты пытаются дистанцироваться от совершенных преступлений и от личности Асахары. Часть их легально продолжает свою деятельность в Японии в двух организациях под названием "Алеф" и "Хикари-но Ва", находясь под гласным и пристальным надзором полиции.