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Верховный суд запретил деятельность секты "Аум синрикё" в России

Общество
20 сентября, 11:49 UTC+3
Заседание проходило в закрытом режиме
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Верховный суд РФ запретил деятельность международного религиозного объединения "Аум синрикё" на территории России.

Как передает корреспондент ТАСС, таким образом, был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры РФ.

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"Суд постановил административное исковое заявление Генпрокуратуры РФ удовлетворить, признать "Аум синрикё" террористической организацией и запретить ее деятельность на территории РФ", - огласил решение судья.

Заседание проходило в закрытом режиме. Судья огласил только резолютивную часть решения.

В апреле Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту создания объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами. Как сообщил ранее официальный представитель СК Владимир Маркин, следствие полагает, что неустановленные лица не позднее 2011 года создали на территории Москвы и Санкт-Петербурга объединение последователей "Аум синрикё" (Алеф) в форме религиозной группы. Ее деятельность сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда здоровью.

По словам Маркина, с 2012 года по 2014 год противоправная деятельность группы "Аум синрикё" осуществлялась с использованием интернета посредством сбора пожертвований.

Об организации

"Аум синрикё" была основана японцем Сёко Асахарой в 1987 году и получила всемирную известность в 1995 году, когда адепты секты распылили нервно-паралитический газ зарин в токийском метро. В результате теракта погибли 13 человек, около 6 тыс. пострадали.

Асахара был приговорен к смертной казни в 2004 году и в настоящее время ожидает исполнения приговора вместе с несколькими другими руководителями организации. В общей же сложности к различным срокам тюремного заключения были приговорены более 180 членов секты.

В настоящее время приверженцы формально прекратившей свое существование секты пытаются дистанцироваться от совершенных преступлений и от личности Асахары. Часть их легально продолжает свою деятельность в Японии в двух организациях под названием "Алеф" и "Хикари-но Ва", находясь под гласным и пристальным надзором полиции.

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