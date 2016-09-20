Москвичи останутся в сентябре без бабьего лета

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Предварительные прогнозы синоптиков отменяют классическое бабье лето в Москве в 2016 году. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, небольшой период достаточно спокойной погоды возможен в начале октября.

"Классического "бабьего лета" уже не будет даже по срокам. Какой-то период спокойной погоды возможен в начале октября. В последнюю пятидневку сентября погода хоть и будет изменчивой, но не исключена пара солнечных дней. Конечно, для "бабьего лета" это мало, будет плюс 10-15 градусов", - отметил представитель метеослужбы.

В Москве сейчас холоднее, чем в Хабаровске, Иркутске и Красноярске, где воздух прогревается до плюс 20 градусов. В столице столбики термометров не превышают плюс семи градусов.

"В классическом понимании москвичи остались без "бабьего лета", но зато оно было на юге, на Урале, в Сибири, на дальнем Востоке. На юге страны был период "бархатного" сезона, теплая погода установилась в Приморье. В Центральной России сроки "бабьего лета" проходят, может быть будет период более спокойной погоды, но температурный фон, конечно же, будет не таким, как хотелось бы", - отметил представитель метеослужбы.

На ближайшие дни прогноз неутешительный - высотный циклон удержит прохладу, температура воздуха уже отстает от нормы на 1-2 градуса.

"Сейчас над Крымом находится циклон, который выйдет на северо-восток, пройдет через Украину в Центральную Россию, мы ждем дожди, местами сильные и усиление ветра до 12-17 м/ с в Москве и области", - рассказали в Гидрометцентре. Основной удар непогоды придется на четверг - пятницу, в выходные также будет ненастно. В четверг в столице может выпасть почти треть месячной нормы осадков.

Когда включат отопление

Как ранее сообщил ТАСС заместитель столичного мэра Петр Бирюков, отопление в квартирах москвичей начнут подключать не раньше последней недели сентября, однако энергетики готовы подать тепло в учреждения социальной сферы уже сейчас по их заявкам.

"По сложившейся традиции с учетом погодных явлений это (подача отопления - прим. ТАСС) будет примерно после 26-27 сентября. Однако мы в начале сентября направили уведомление всем лечебным учреждениям, в социальную сферу, в систему образования о том, что при желании мы тепло подаем в любое время в школы, в детские сады, в поликлиники, в больницы. На данном этапе около 40 (учреждений) уже есть на подачу тепла", - сказал Бирюков.

Он также напомнил, что начало отопительного сезона в целом по городу зависит от погоды. "Как только среднесуточная температура воздуха будет плюс 8 градусов и ниже в течение пяти суток, мы начинаем системную подачу тепла. В течение пяти суток город будет разогрет", - сказал Бирюков.

Каким бывает "бабье лето" в Москве

Период теплой и сухой погоды в Москве и ее окрестностях в середине сентября бывает отнюдь не каждый год. Хотя в 2015 году в эти дни сентября температура в Москве поднималась до 21-23 градусов, а 21 сентября подскочила до вполне летних значений: плюс 25 градусов, всего 2 градуса не дотянув до рекорда этого дня, установленного в 1937 году.

Почти всю третью декаду сентября 2015 года температура в столице и в Подмосковье оставалась аномально высокой, среднесуточная температура держалась выше нормы на 5-7, а иногда на 8-9 градусов выше нормы. Теплые периоды бывали в Москве и в октябре. "Согласно метеорологической летописи, температура воздуха в первой половине октября в столице повышалась до плюс 20 градусов", - уточнили в Гидрометцентре.