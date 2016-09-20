Пресс-служба РГГУ: ни одно заявление об увольнении преподавателей еще не подписано

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Ни одно из поданных сотрудниками Института психологии имени Л. С. Выготского Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) заявлений об увольнении пока не подписано.

Об этом сообщила ТАСС руководитель службы по связям с общественностью и СМИ РГГУ Елена Комарова.

"Ни одно заявление об увольнении преподавателей еще не подписано, кроме заявления самого директора института Елены Кравцовой. С каждым из сотрудников пока идет индивидуальная работа", - сказала Комарова.

Как ранее передавал ТАСС, 12 преподавателей Института психологии имени Л. С. Выготского РГГУ подали заявления об увольнении. Об этом сообщила директор Института психологии РГГУ Елена Кравцова. По ее словам, это связано с политикой, которую проводит руководство по отношению к своему подразделению.

справка Институт психологии был образован в 1995 году. В настоящий момент он включает в себя два факультета, 11 кафедр, обучение в нем проходит более 1,5 тыс. студентов и магистрантов, а профессорско-преподавательский состав насчитывает 97 преподавателей. На территории Института психологии организован Музей Л. С. Выготского, в котором хранятся многие реликвии, связанные с жизнью и творчеством этого ученого.

Позиция руководства

В свою очередь, руководство вуза назвало претензии сотрудников "странными" и подчеркнуло, что требования в отношении условий работы, учебной нагрузки и практики соответствуют приказам Минобрнауки. Со своей стороны министерство пообещало устроить проверку сложившейся ситуации и обязало администрацию вуза провести беседу с каждым из педагогов.

Позиция педагогов

Как ранее передавал ТАСС, 12 преподавателей Института психологии имени Л. С. Выготского Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) подали заявления об увольнении. Об этом сообщила директор Института психологии РГГУ Елена Кравцова.

По ее словам, это связано с политикой, которую проводит руководство по отношению к своему подразделению. "Это касается кадровой политики, штатного расписания, нагрузки преподавателей, организации учебного процесса. Кроме того, с моей точки зрения, руководство не всегда соблюдает нормы общения со своими сотрудниками", - подчеркнула Кравцова.

По словам директора Института психологии, преподаватели неоднократно обращались к руководству РГГУ, но услышаны не были. "Мы много пытались обсуждать, но это ни к чему не привело. Нам неоднократно говорилось, что мы должны подчиняться решениям нашего ректората", - отметила она.

Кравцова добавила, что "уходить очень жаль, однако и терпеть такую ситуацию дальше нет возможности". "Мы всегда гордились качеством нашего образования, но при тех условиях, которые сейчас создаются, мы уже такое образование обеспечить не можем. Я и мои коллеги решили уйти и попросили прощения у студентов", - сказала она.