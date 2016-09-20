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МЧС наградит четырехлетнего мальчика из Мурманска за помощь в тушении пожара

Общество
20 сентября, 13:32 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 20, сентября. /ТАСС
Торжественное вручение грамоты состоится 23 сентября
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МУРМАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. МЧС в Мурманске наградит четырехлетнего Спартака Задумина за помощь в тушении пожара. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в региональном управлении МЧС.

"Мальчик получит грамоту МЧС за содействие в тушении пожара", - сообщили в ведомстве.

На отдыхе в деревне Курской области 24 мая мальчик проснулся от шума на улице и разбудил родителей. Оказалось, у соседей горит сарай, рядом находится жилой дом. Вместе с родителями Спартак начал звать на помощь жителей деревни, а потом помогал взрослым тушить огонь, набирая воду в ведра из колонки и протягивая шланги. Совместными усилиями пожар потушили, пострадавших не было.

Как сообщили в МЧС, награждение мальчика состоится в торжественной обстановке в пятницу, 23 сентября, в главном управлении МЧС по Мурманской области.

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