Медведев объявил благодарность Скворцовой

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил благодарность правительства России министру здравоохранения Веронике Скворцовой. Соответствующее распоряжение, подписанное 16 сентября, опубликовано на официальном портале правовой информации.

"За заслуги в области охраны здоровья населения объявить благодарность правительства РФ министру здравоохранения РФ Скворцовой Веронике Игоревне", - говорится в документе.

Вероника Скворцова назначена на пост министра здравоохранения РФ 21 мая 2012 года. Является вице-президентом и инициатором создания Национальной ассоциации по борьбе с инсультом, директором Всемирной федерации инсульта, генеральным секретарем Европейского совета по проблеме инсульта.

Инцидент на борту

В аэропорту Пулково из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Нью-Йорк. На борту самолета находилась Скворцова, которая оказала пассажиру первую помощь.