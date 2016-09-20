Медведев объявил благодарность Скворцовой

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил благодарность правительства России министру здравоохранения Веронике Скворцовой. Соответствующее распоряжение, подписанное 16 сентября, опубликовано на официальном портале правовой информации.
"За заслуги в области охраны здоровья населения объявить благодарность правительства РФ министру здравоохранения РФ Скворцовой Веронике Игоревне", - говорится в документе.
Вероника Скворцова назначена на пост министра здравоохранения РФ 21 мая 2012 года. Является вице-президентом и инициатором создания Национальной ассоциации по борьбе с инсультом, директором Всемирной федерации инсульта, генеральным секретарем Европейского совета по проблеме инсульта.
В аэропорту Пулково из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Нью-Йорк. На борту самолета находилась Скворцова, которая оказала пассажиру первую помощь.