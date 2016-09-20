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Медведев объявил благодарность Скворцовой

Общество
20 сентября, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Министр здравоохранения оказала первую помощь пассажирке рейса Москва-Нью-Йорк, которой стало плохо на борту
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил благодарность правительства России министру здравоохранения Веронике Скворцовой. Соответствующее распоряжение, подписанное 16 сентября, опубликовано на официальном портале правовой информации.

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"За заслуги в области охраны здоровья населения объявить благодарность правительства РФ министру здравоохранения РФ Скворцовой Веронике Игоревне", - говорится в документе.

Вероника Скворцова назначена на пост министра здравоохранения РФ 21 мая 2012 года. Является вице-президентом и инициатором создания Национальной ассоциации по борьбе с инсультом, директором Всемирной федерации инсульта, генеральным секретарем Европейского совета по проблеме инсульта.

Инцидент на борту

В аэропорту Пулково из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Нью-Йорк. На борту самолета находилась Скворцова, которая оказала пассажиру первую помощь.

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