Единый регистр больных ВИЧ запустят в регионах РФ 1 января 2017 года

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября./ТАСС/. Единый федеральный регистр ВИЧ-инфицированных людей запустят в российских регионах к 1 января 2017 года. В настоящее время он уже начинает заполняться данными пациентов, сообщила корреспонденту ТАСС замдиректора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Тереза Касаева в Екатеринбурге.
"В соответствии с изменениями, внесенными в российское законодательство, мы приступаем к введению регистра с 1 января следующего года. Сейчас идет активная работа по формированию этого регистра и его заполнения. Этот инструмент позволит нам обладать полной информацией по количеству больных, по их лечению, по их обеспеченности лекарственными препаратами - это повысит качество оказания медицинской помощи", - уточнила она.
По словам собеседницы агентства, также на основе данных регистра будут формироваться заявки на централизованные закупки медикаментов. "Вопрос безопасности данных первостепенен, все будет проходить в рамках правового поля по их защите, все принципы будут соблюдены", - добавила Касаева.
Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова пояснила, что создание регистра позволит оптимизировать распределение всех возможностей, диагностических и лечебных, а также стандартизировать статистику и выход на международные структуры с одними и теми же данными. В рамках масштабной коммуникационной кампании Минздрава РФ, которая направлена на информирование население о профилактике ВИЧ и вирусных гепатитов В и С, в 10 крупных городах страны (Иркутск, Кемерово, Барнаул, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Уфа, Саратов, Казань, Нижний Новгород) пройдет акция по бесплатному и анонимному тестированию на ВИЧ. В ней уже приняли участие почти 9 тыс. россиян. В Екатеринбурге акция началась сегодня и продлится до 2 октября в одном из городских торговых центров.