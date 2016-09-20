"ВКонтакте" запустила денежные переводы и голосовые сообщения

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. ВКонтакте запускает услугу безналичных денежных переводов между пользователями.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе социальной сети.

Теперь пользователи смогут отправлять деньги в сообщениях, используя банковскую карту. Сервис доступен как в диалогах в веб-версии сайта, так и в мобильных приложениях для Android и Windows Phone. В пресс-службе при этом уточнили, что для iPhone услуга станет доступна вместе с ближайшим обновлением приложения, а получение переводов возможно уже сейчас.

Голосовые сообщения

Но это еще не все новые возможности соцсети. ВКонтакте теперь можно обмениваться голосовыми сообщениями.

Представители ресурса отметили, что новая услуга будет удобна тем, кто предпочитает живой разговор, хочет сэкономить время переписки или не имеет возможности набрать текст.



"Когда Вы спешите на встречу, ведёте машину или заняты домашними делами, при этом хотите поддержать интересный разговор с другом или ответить на срочный вопрос, можно больше не тратить время на поиск нужных букв на клавиатуре, а использовать голосовые сообщения ВКонтакте. Они сэкономят время и помогут не отвлекаться от основных дел. И, скорее всего, собеседнику будет приятно услышать Ваш голос", - указано в сообщении пресс-службы соцсети.

Для записи аудиосообщения нужно нажать и удерживать иконку микрофона в окне диалога.

В веб-версии сайта можно прослушать голосовое сообщение перед отправкой, сообщают представители ВКонтакте.

По окончании сообщения нужно нажать кнопку "Отправить".

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