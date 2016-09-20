Что нужно знать о Парижском соглашении по климату

Что такое Парижское соглашение по климату?

В декабре 2015 года на Всемирной конференции ООН в Париже 195 делегаций со всего мира пришли к соглашению, что для предотвращения необратимых последствий для экологии человечеству необходимо удержать рост средней температуры на планете в пределах 1,5–2° C по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи.

Для достижения этой цели участники соглашения обязуются:

принять национальные планы по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу и пересматривать их в сторону усиления каждые пять лет;

к 2020 году разработать национальные стратегии перехода на "зеленые" технологии и безуглеродную экономику;

ежегодно выделять в Зеленый климатический фонд $100 млрд для помощи слаборазвитым и наиболее уязвимым странам. После 2025 года эта сумма должна быть пересмотрена в сторону увеличения "с учетом потребностей и приоритетов развивающихся стран".

Почему ученые связывают рост температуры с выбросами?

В 2015 году ученые впервые в современной истории зафиксировали превышение средней температуры планеты более чем на 1° C по сравнению с XIX веком, когда началось наблюдение за изменениями глобальной температуры.

Годом ранее Всемирная метеорологическая организация сообщила о рекордно высокой концентрации парниковых газов в атмосфере за последние 30 лет.

Из этого климатологи делают вывод: именно деятельность человека — сжигание нефти, газа и угля — приводит к парниковому эффекту, который вызывает повышение средней температуры.

Это значит, что для сокращения выбросов нужно, с одной стороны, внедрять энергосберегающие технологии, с другой — переходить на альтернативные источники энергии.

Почему так важно сдержать рост температуры?

Ученые считают, что рост температуры более 1,5–2° C может привести к глобальному изменению климата, в том числе к таянию ледников и повышению уровня Мирового океана, температурным аномалиям и увеличению частоты экстремальных явлений, таких как ураганы, наводнения и засухи.

Если государства не начнут всерьез заниматься проблемой охраны окружающей среды, к 2100 году температура на планете может подняться на 3,7–4,8° С.

На сколько нужно сократить выбросы?

По оценкам климатологов, чтобы удержать рост температуры в пределах до 2° C, странам необходимо к 2050 году вполовину снизить глобальные выбросы по отношению к уровню 1990 года, а к концу XXI века — сократить до нуля.

По данным аналитиков PwC, с 2000 года Россия в среднем снижала выбросы углекислого газа на 3,6% в год, Великобритания — на 3,3%, Франция — на 2,7%, США — на 2,3%. Среднегодовое снижение углеродных выбросов за последние 15 лет составило 1,3%.

Однако этих усилий мало. Чтобы предотвратить необратимые изменения климата, ежегодное снижение выбросов углекислого газа вплоть до 2100 года должно составлять не менее 6,3%.

Пять стран, на долю которых приходится наибольший объем выбросов, предоставили следующие цифры по их снижению по отношению к 1990 году:

Евросоюз — 40%;

Россия — 30%;

США — 12–14%;

Китай — 6–18%;

Япония — 13%.

Разве раньше мировые державы не занимались вопросами охраны окружающей среды?

Занимались. Начиная с 1988 года международные организации, такие как Межправительственная группа экспертов по изменению климата, Всемирная метеорологическая организация и Программа ООН по окружающей среде анализировали изменение климата и разрабатывали документы по охране окружающей среды.

Последним документом, на смену которому должно прийти Парижское соглашение, стал Киотский протокол, срок действия которого истекает в 2020 году. Однако между этими документами есть несколько отличий. Основное — обязательства по сокращению выбросов берут не только развитые страны и страны с переходной экономикой, а все государства независимо от степени их экономического развития.

Подробнее о Киотском протоколе и других инициативах, направленных на борьбу с изменением климата, — в досье ТАСС

Кто и как будет контролировать выполнение договора?

СПЕЦПРОЕКТ Пять простых способов сохранить планету О полезных привычках, которые помогают сохранять окружающую среду, - в материале ТАСС

В Парижском соглашении не прописаны конкретные количественные обязательства по снижению или ограничению выбросов парниковых газов, а также механизм контроля или меры принуждения по исполнению документа.

Предполагается, что каждое государство будет самостоятельно определять свою политику в этой сфере, а за неспособность выполнить поставленные задачи не предусмотрено никаких последствий. Документ лишь предоставляет комиссии международных экспертов право проверять информацию, предоставляемую странами об их достижениях по сокращению выбросов СО 2 .

Вопрос о юридической силе документа вызывает споры среди юристов. Однако, как считает специальный представитель президента РФ по вопросам климата Александр Бедрицкий, в Парижском соглашении "заложена идеология: не загонять в него, а стимулировать участие, создать такие условия, чтобы у стран не появилось желания не ратифицировать документ или выйти из него".

Когда договор вступит в силу?

Парижское соглашение открыто для подписания до 21 апреля 2017 года. Документ вступит в силу через 30 дней после того, как его ратифицируют как минимум 55 стран, чьи суммарные выбросы CO 2 составляют более 55% от мирового объема.

По данным на сентябрь 2016 года, соглашение ратифицировали 26 стран, на долю которых приходится 39% выбросов. Среди них — Франция, Норвегия, Бразилия, Китай и США.

А что с Россией?

Россия ратифицирует соглашение не раньше 2019–2020 годов.

Процесс ратификации для нас — это процесс подготовки к выполнению тех обязательств, которые мы принимаем сами на себя. Поэтому должны быть разработаны соответствующие документы, например национальная Стратегия низкоуглеродного развития. На ее подготовку уйдет как минимум года два... Но документ нужно еще вписать в наше законодательство, потребуются поправки в законы, чтобы не было никаких противоречий Александр Бедрицкий Советник президента РФ