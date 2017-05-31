Что нужно знать о Парижском соглашении по климату

31 мая американские СМИ сообщили о решении президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату. Сам Трамп в Twitter заявил, что озвучит окончательное решение по поводу участия страны в договоре в ближайшие дни.

Документ был принят в декабре 2015 года — при экс-президенте США Бараке Обаме. Новый хозяин Белого дома подвергал его резкой критике еще до выборов.

Почему с договором связывают основные надежды в сфере борьбы с глобальным изменением климата, каковы его основные положения и осложнит ли выход США ситуацию для других стран-участников — в материале ТАСС.

? Что такое Парижское соглашение по климату? В декабре 2015 года на Всемирной конференции ООН в Париже 195 делегаций со всего мира пришли к соглашению, что для предотвращения необратимых последствий для экологии человечеству необходимо удержать рост средней температуры на планете в пределах 1,5–2° C по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи. Для достижения этой цели участники соглашения обязуются: принять национальные планы по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу и пересматривать их в сторону усиления каждые пять лет;

к 2020 году разработать национальные стратегии перехода на "зеленые" технологии и безуглеродную экономику;

ежегодно выделять в Зеленый климатический фонд $100 млрд для помощи слаборазвитым и наиболее уязвимым странам. После 2025 года эта сумма должна быть пересмотрена в сторону увеличения "с учетом потребностей и приоритетов развивающихся стран". 4 ноября 2016 года климатический договор вступил в силу. ? Почему ученые связывают рост температуры с выбросами? В 2015 году ученые впервые в современной истории зафиксировали превышение средней температуры планеты более чем на 1° C по сравнению с XIX веком, когда началось наблюдение за изменениями глобальной температуры. Годом ранее Всемирная метеорологическая организация сообщила о рекордно высокой концентрации парниковых газов в атмосфере за последние 30 лет. Из этого климатологи делают вывод: именно деятельность человека — сжигание нефти, газа и угля — приводит к парниковому эффекту, который вызывает повышение средней температуры. Это значит, что для сокращения выбросов нужно, с одной стороны, внедрять энергосберегающие технологии, с другой — переходить на альтернативные источники энергии. ? Почему так важно сдержать рост температуры? Ученые считают, что рост температуры более 1,5–2° C может привести к глобальному изменению климата, в том числе к таянию ледников и повышению уровня Мирового океана, температурным аномалиям и увеличению частоты экстремальных явлений, таких как ураганы, наводнения и засухи. Если государства не начнут всерьез заниматься проблемой охраны окружающей среды, к 2100 году температура на планете может подняться на 3,7–4,8° С. ? На сколько нужно сократить выбросы? По оценкам климатологов, чтобы удержать рост температуры в пределах до 2° C, странам необходимо к 2050 году вполовину снизить глобальные выбросы по отношению к уровню 1990 года, а к концу XXI века — сократить до нуля. По данным аналитиков PwC, с 2000 года Россия в среднем снижала выбросы углекислого газа на 3,6% в год, Великобритания — на 3,3%, Франция — на 2,7%, США — на 2,3%. Среднегодовое снижение углеродных выбросов за последние 15 лет составило 1,3%. Однако этих усилий мало. Чтобы предотвратить необратимые изменения климата, ежегодное снижение выбросов углекислого газа вплоть до 2100 года должно составлять не менее 6,3%. Наибольший объем выбросов приходится на Евросоюз, Россию, США, Китай и Японию. ? Разве раньше мировые державы не занимались вопросами охраны окружающей среды? Занимались. Начиная с 1988 года международные организации, такие как Межправительственная группа экспертов по изменению климата, Всемирная метеорологическая организация и Программа ООН по окружающей среде анализировали изменение климата и разрабатывали документы по охране окружающей среды. Последним документом, на смену которому пришло Парижское соглашение, был Киотский протокол. Однако между этими документами есть несколько отличий. Основное — обязательства по сокращению выбросов берут не только развитые страны и страны с переходной экономикой, а все государства независимо от степени их экономического развития. ? Кто и как будет контролировать выполнение договора? В Парижском соглашении не прописаны конкретные количественные обязательства по снижению или ограничению выбросов парниковых газов, а также механизм контроля или меры принуждения по исполнению документа. Предполагается, что каждое государство будет самостоятельно определять свою политику в этой сфере, а за неспособность выполнить поставленные задачи не предусмотрено никаких последствий. Документ лишь предоставляет комиссии международных экспертов право проверять информацию, предоставляемую странами об их достижениях по сокращению выбросов СО2. ? Если соглашение было одобрено еще в декабре 2015 года, почему оно вступило в силу только в ноябре 2016 года? Чтобы документ вступил в силу, должно пройти 30 дней после того, как под договором поставят подписи как минимум 55 стран, чьи суммарные выбросы CO2составляют более 55% от мирового объема. Информация о том, что Парижское соглашение ратифицировало необходимое число стран появилась 5 октября. Среди них — Франция, Норвегия, Бразилия, Китай и США. ? Выход США из соглашения будет иметь какие-то последствия? Подход Трампа к вопросам экологии значительно отличается от подхода Обамы. Трамп —ярый критик теории глобального потепления. Обама поддерживал развитие альтернативных источников энергии, уделял особое внимание инициативам, касающимся борьбы с глобальным потеплением, активно участвовал в подготовке Парижского соглашения по климату. Трамп же считает, что защита окружающей среды является важной задачей, однако ее выполнение не должно сопровождаться ненужными финансовыми затратами, становящимися финансовым бременем для американских граждан. В ходе предвыборной кампании он высказывал сомнения в научной обоснованности концепции глобального потепления и заявлял, что "не является большим поклонником" Парижского соглашения. Он подчеркивал, что намерен пересмотреть условия участия в нем США. 31 мая американские СМИ сообщили о решении Трампа выйти из договора. При этом рассматриваются два варианта: Один из них предусматривает выход США из самого Парижского соглашения. В этом случае процедура выхода займет три года.

Второй вариант предполагает прекращение участия США в Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая была принята в 1992 году, вступила в силу в 1994 году и создала основу для принятия Парижского соглашения. Этот вариант ускорит процедуру выхода, однако он является более радикальной мерой. В Европе считают, что выход США станет серьезным испытанием для поддержавших документ стран. "Если новость о выходе США из соглашения по климату соответствует действительности, это большой удар. В этом случае нам нужно искать партнеров, чтобы эта работа не останавливалась", — подчеркнул премьер-министр Финляндии Юха Сипиля. При этом дипломатический источник в ЕС заявил, что Парижское соглашение по климатическим изменениям продолжит действовать, даже если США решат выйти из него. На вопрос о том, будут ли ЕС и Китай выполнять соглашение в случае, если Вашингтон решит отказаться от него, дипломат ответил: "Просто скажу да". ? А что с Россией? Россия может ратифицировать Парижское соглашение по климату в 2019 году. Советник президента РФ Александр Бедрицкий считает, что никакой угрозы для страны документ не несет, а, напротив, открывает возможности. При этом, по его мнению, нужны механизмы реализации соглашения. Пока оно носит общий характер, подчеркнул Бедрицкий.