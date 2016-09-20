Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин наградил девочку, спасшую несколько человек во время шторма на озере в Карелии

Общество
20 сентября, 17:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Король удостоена награды "за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях"
Материал из 1 страницы
Юлия Король

Юлия Король

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении медалью "За спасение погибавших" Юлию Король. Эта ученица московского лицея №1571 спасла несколько человек во время шторма на озере Сямозеро в Карелии в июне этого года.

Как отмечается в указе, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации, Король удостоена награды "за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях".

18 июня этого года на озере Сямозеро (Карелия) попали в шторм и перевернулись три лодки с участниками детской туристической группы из Москвы. В результате погибли 11 детей и один взрослый инструктор, судьба еще четырех человек остается невыясненной.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Гибель детей на озере в Карелии
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
В других СМИ
Реклама
Фото
9
В Московском метрополитене открылась первая кофейня
6
В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службе
16
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Де Мистура: ситуация с обстрелом гумконвоя в Сирии полностью меняет ситуацию
2
В Москве начали включать отопление
3
Путин установил предельную штатную численность центрального аппарата Росгвардии
4
Скандальный берлинский политик изнасиловал и убил мужчину, а затем покончил с собой
5
Минобороны РФ: российская и сирийская авиация не наносила ударов по конвою ООН у Алеппо
6
Старейшее промпредприятие Урала признано банкротом
7
Популярность Путина среди республиканцев в США увеличилась более чем в два раза
Темы дня
Реклама