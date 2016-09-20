Путин наградил девочку, спасшую несколько человек во время шторма на озере в Карелии

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении медалью "За спасение погибавших" Юлию Король. Эта ученица московского лицея №1571 спасла несколько человек во время шторма на озере Сямозеро в Карелии в июне этого года.
Как отмечается в указе, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации, Король удостоена награды "за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях".
18 июня этого года на озере Сямозеро (Карелия) попали в шторм и перевернулись три лодки с участниками детской туристической группы из Москвы. В результате погибли 11 детей и один взрослый инструктор, судьба еще четырех человек остается невыясненной.