Путин наградил девочку, спасшую несколько человек во время шторма на озере в Карелии

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении медалью "За спасение погибавших" Юлию Король. Эта ученица московского лицея №1571 спасла несколько человек во время шторма на озере Сямозеро в Карелии в июне этого года.

Как отмечается в указе, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации, Король удостоена награды "за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях".

18 июня этого года на озере Сямозеро (Карелия) попали в шторм и перевернулись три лодки с участниками детской туристической группы из Москвы. В результате погибли 11 детей и один взрослый инструктор, судьба еще четырех человек остается невыясненной.