Поклонный крест на месте гибели псковских десантников в Чечне установят весной

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ПСКОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Поклонный крест в память о подвиге 6-й роты псковских десантников, погибших в контртеррористической операции в 2000 году, установят весной 2017 года около чеченского села Улус-Керт, сообщил в понедельник ТАСС председатель псковского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Голышев.
"Крест будет установлен весной будущего года на месте гибели 6-й роты, высоте 776, неподалеку от Улус-Керта в Аргунском ущелье. Сооружение памятника планировалось на лето 2016 года, но он оказался готов к осени, погодные условия сделали невозможным его установку в горах в это время года", - сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщал ТАСС, поклонный крест выполнен в древней псковской стилистике. Авторы знака - профессиональные художники, однако главными экспертами при отборе выступили родственники героев. Инициатором установки мемориала стало псковское отделение РВИО при поддержке центрального и чеченского филиалов. Чеченская сторона возьмет на себя благоустройство и охрану мемориала. Договоренность об установке креста была достигнута осенью прошлого года между губернатором Андреем Турчаком и главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
Боестолкновение между крупными силами отступавших из окружения чеченских сепаратистов и отрядом российских десантников 76-й Псковской дивизии произошло 29 февраля 2000 года в Аргунском ущелье на высоте 776. В ходе отчаянного сражения 84 десантника из 90 погибли. За этот бой 22 военнослужащих представлены к званию Героя России, 69 бойцов наградили орденом Мужества. Их подвиг запечатлен в книге "Рота уходит в небо", по этой истории сняты фильмы, в том числе "Грозовые ворота", а также несколько сериалов. Памятники 6-й роте установлены в Пскове, Москве и Санкт- Петербурге.