Патриарх признал справедливой критику строительства в Москве однотипных храмов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл признал обоснованной критику строительства по специальному проекту в Москве однотипных храмов. Теперь в приоритете индивидуальные архитектурные проекты, заявил он во вторник за заседании попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов в городе Москве.

"Основная критика касалась как раз идеи реализовывать эту программу посредством модульных храмов или типовых проектов. Мы, пытаясь смягчать эту критику, говорили о том, что нужно не буквально понимать типовой проект, а можно немножечко изменить архитектуру при строительстве", - напомнил патриарх. Он подчеркнул, что "критика была серьезной".

"Жизнь показала, что критики были правы. И что очень интересно, вот эта идея строить по индивидуальным проектам была не сверху спущена, мы не могли ее спустить, у нас денег не было, а люди просто брали на себя ответственность, стали привлекать очень интересных архитекторов", - сказал предстоятель РПЦ. Он отметил, что сейчас следует отдавать приоритет индивидуальным проектам. Подавляющее большинство строящихся в этом году храмов будут иметь свой уникальный облик, сообщил патриарх.

Также он добавил, что вместимость каждого проектируемого храма в столице теперь будет составлять не менее 500 человек. "Дал поручение проектировать храмы не менее как на 500 человек. А это значит, что нам необходимо пересмотреть принципиальный подход к подбору земельных участков и их использование. При подборе земельных участков необходимо следить, чтобы они были достаточной площади, от 0,6 до 2 га", - сказал патриарх.

Предстоятель отметил, что участки должны быть достаточно свободны для всех коммуникаций и приходских помещений. Принцип строительства одного храма для 20-30 тыс. человек будет сохранен, а идея строительства малых храмов и принцип повторного применения отходят на второй план.

"Практика храмостроительства XXI века показала, что не все первоначальные принципы, на которых основывался план реализации нашей программы, себя оправдали. Освящая весной новые храмы, я убедился, что в таком многомиллионном мегаполисе как Москва строить малые храмы на 200-300 человек не рационально. Времени и сил на получение всех согласований, подготовку предпроектной строительной документации и на саму стройку уходит столько же, как если бы мы возводили большой храм, а отдача от малого в два или три раза меньше, а иногда в пять раз меньше", - пояснил патриарх.

Программа строительства храмов

Программа строительства православных храмов развернута с 2010 года во всех административных округах столицы, кроме Центрального. Ее цель - обеспечить густонаселенные районы города храмами шаговой доступности. Проект реализуется полностью на пожертвования граждан и организаций. Сроки реализации программы не определены, но, по прогнозу кураторов, она займет еще 15-20 лет.

На сегодняшний день построено 29 храмов, еще 47 строится. Всего выделено под проект более 200 земельных участков.