Путин считает одним из важнейших жизненных принципов любовь к ближнему

ИЖЕВСК, 20 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает одним из важнейших своих жизненных принципов любовь к ближнему. "Любить нужно ближнего своего. Это самое важное и важнее ничего нет", - сказал глава государства на встрече с рабочими Концерна "Калашников".

Президент добавил, что от этого чувства зависит многое, в том числе материальное состояние.