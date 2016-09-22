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За сколько можно добраться до центра Москвы пешком или на велосипеде

Общество
22 сентября, 0:05 UTC+3
Рискнете ли вы дойти пешком от Щелковской до Кремля и как много на это нужно потратить времени? Узнайте из материала ТАСС
Материал из 1 страницы
© Павел Головкин/ТАСС

22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля. Казалось бы, в российской столице все делают для того, чтобы все больше людей выходили из транспорта и не стояли в пробках: за последние годы в городе появилось много велодорожек и пешеходных улиц. И все же московские расстояния — весомый аргумент, чтобы не пересаживаться на велосипед навсегда. 

Мы подсчитали, за сколько минут можно добраться до самого центра Москвы — Кремля — от конечных станций метро, если идти пешком или ехать на велосипеде. Готовы ли вы потратить 348 минут на прогулку до главной российской достопримечательности? 

  • Средняя скорость пешехода — 5 км/ч.
  • Средняя скорость велосипедиста — 15 км/ч.

От конечных до Кремля: пешком и на велосипеде. Графика

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