С 19 мая по 2 июня в Москве пройдет акция "На работу на велосипеде". Казалось бы, в российской столице все делают для того, чтобы все больше людей выходили из транспорта и не стояли в пробках: за последние годы в городе появилось много велодорожек и пешеходных улиц. И все же московские расстояния — весомый аргумент, чтобы не пересаживаться на велосипед навсегда.

ТАСС подсчитал, за сколько минут можно добраться до самого центра Москвы — Кремля — от конечных станций метро, если идти пешком или ехать на велосипеде. Готовы ли вы потратить 348 минут на прогулку до главной российской достопримечательности?