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Пешком или на велосипеде: за сколько можно добраться до центра Москвы

Общество
19 мая, 13:30 UTC+3

О том, как много нужно потратить времени на то, чтобы доехать или дойти до Кремля, — читайте в материале ТАСС

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Материал из 1 страницы
© Павел Головкин/ТАСС

С 19 мая по 2 июня в Москве пройдет акция "На работу на велосипеде". Казалось бы, в российской столице все делают для того, чтобы все больше людей выходили из транспорта и не стояли в пробках: за последние годы в городе появилось много велодорожек и пешеходных улиц. И все же московские расстояния — весомый аргумент, чтобы не пересаживаться на велосипед навсегда. 

ТАСС подсчитал, за сколько минут можно добраться до самого центра Москвы — Кремля — от конечных станций метро, если идти пешком или ехать на велосипеде. Готовы ли вы потратить 348 минут на прогулку до главной российской достопримечательности? 

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