Минздрав РФ предлагает ввести обязательную постановку на учет ВИЧ-инфицированных

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения подготовило проект федерального закона, предполагающий обязательную постановку на учет ВИЧ-инфицированных граждан и введение мер ответственности за уклонение от нее. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.
"Принимая во внимание сложившуюся эпидемическую ситуацию по ВИЧ-инфекции, предлагается обсудить вопрос о целесообразности закрепления в законодательстве Российской Федерации обязанности для лиц, инфицированных ВИЧ, становиться на диспансерный учет независимо от их согласия, а также мер ответственности за уклонение от постановки на учет", - говорится в документе.
В законопроекте отмечается, что в 2015 году из всех ВИЧ-инфицированных под диспансерным наблюдением находилось лишь 70,5%. "Таким образом, значительное количество лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, не наблюдаются в медицинских организациях", - говорится в законопроекте.
"Общее число лиц, в крови которых выявлены антитела к ВИЧ в 2015 году составило 824 706 человек, из них 100 220 - это новые случаи за 2015 год. По предварительным данным, за 6 месяцев 2016 года территориальными центрами по профилактике и борьбе со СПИД было сообщено о 51 099 новых случаях ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации, исключая выявленных анонимно и иностранных граждан, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период 2015 года", - говорится в документе. Начиная с 2006 года, в РФ ежегодный прирост новых случаев ВИЧ-инфекции составляет 10-12%.
Действующее законодательство не устанавливает обязанности лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, по постановке на учет. Последствиями выявления ВИЧ-инфекции для граждан Российской Федерации выступает только запрет быть донорами крови, биологических жидкостей, органов и тканей. Для иностранных граждан и лиц без гражданства - депортация.
Ранее сообщалось, что к 1 января 2017 года в российских регионах начнет работу единый федеральный регистр ВИЧ-инфицированных.