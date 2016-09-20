Спасший замерзавших на трассе Оренбург - Орск полицейский получил орден Мужества

ОРЕНБУРГ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Полицейский Данил Максудов, который отморозил руки, спасая замерзавших на трассе в Оренбургской области, получил во вторник из рук главы Оренбургской области Юрия Берга награду - орден Мужества, сообщили ТАСС в региональном правительстве.

"Старший сержант полиции Данил Максудов орденом Мужества награжден за смелые и мужественные действия, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях", - отметили в региональном правительстве.

Еще одну награду Максудов получил от Центрального духовного управления мусульман - медаль "Аль-Игтисам" ("Сплоченность").

В ночь на 3 января из-за сильного снегопада было перекрыто движение на участке трассы Оренбург - Орск. В регионе был введен режим ЧС. Из снежной ловушки было эвакуировано более 80 человек, 14 из которых были госпитализированы. Максудов участвовал в одном из выездов по эвакуации пострадавших. Он отдал замерзавшим на трассе свою куртку и перчатки, из-за чего сам получил сильное обморожение рук. Впоследствии полицейскому ампутировали фаланги двух пальцев на левой руке.

Медалью "За отвагу" посмертно награжден капитан полиции Александр Журбин, награда была вручена дочери полицейского Валентине Журбиной. Полицейский нес службу на трасе Орск - Гай, он участвовал в перекрытии движения в сложных погодных условиях и оказывал помощь гражданам. Из-за сильного переохлаждения Александр Журбин заболел осложненной пневмонией.