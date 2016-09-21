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ФСИН в 2016 г. удалось вдвое снизить уровень смертности заключенных от туберкулеза

Общество
21 сентября, 9:01 UTC+3
По словам заместителя директора службы Валерия Максименко, это стало результатом поэтапной реализации концепции формирования многоуровневой системы оказания медицинской помощи
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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Реформирование медслужбы ФСИН России позволило в этом году сократить уровень смертности среди заключенных от болезней, в том числе вдвое - от туберкулеза. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

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"Первые результаты оказались положительными - весь этот год наблюдается стабильная тенденция снижения смертности осужденных.

Так, снижение смертности больных туберкулезом за последние 8 месяцев составило 54 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, т.е. в два раза. Наблюдается сокращение количества случаев смерти и по ряду других заболеваний, например, сердечно-сосудистых", - сообщил Максименко.

"Тем не менее, реальное снижение смертности в местах лишения свободы сейчас происходит практически по всем видам социально значимых болезней. Общий уровень смертности от заболеваний в учреждениях уголовно-исполнительной системы сократился в этом году на 12,2% - это уже не 1, не 2 %", - отметил замдиректора ФСИН.

По его словам, это стало результатом поэтапной реализации концепции формирования многоуровневой системы оказания медицинской помощи - от фельдшеров до высокоспециализированной медицинской помощи.

"Введена система еженедельного мониторинга смертности, с помощью которого специалисты выясняют причины и обстоятельства каждого случая смерти, качество оказания медицинской помощи", - рассказал Валерий Максименко. Кроме того, ФСИН решала вопросы оснащения подразделений  лекарствами и новейшей медицинской аппаратурой, в том числе перешла к централизованным закупкам лекарств и оборудования.

На централизованные поставки ФСИН готовится перейти и по препаратам для лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов. "Почему решение данной проблемы важно не только для уголовно-исполнительной системы? В местах лишения свободы содержатся 63 тысячи ВИЧ-инфицированных больных - это 9% от числа зарегистрированных в стране. При этом у 92% заболевших диагноз выявляется впервые непосредственно при поступлении в следственный изолятор. Поэтому нашу медицинскую службу можно считать барьером к распространению социально значимых и опасных заболеваний", - отметил Максименко.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС

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