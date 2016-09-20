Кабмин РФ рассмотрит законопроекты об улучшении положения имеющих детей заключенных

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ на ближайшем заседании рассмотрит два законопроекта, которые улучшат положение заключенных, имеющих несовершеннолетних детей и детей-инвалидов. В частности, предлагается внести изменения в процесс этапирования беременных женщин, предоставить возможность заключенным гулять на выходных с ребенком за пределами колонии и совершать краткосрочные визиты домой, чтобы навещать детей-инвалидов. Об этом сообщил во вторник заместитель министра юстиции Алу Алханов на заседании попечительского совета при правительстве РФ под председательством вице-премьера Ольги Голодец.

Дополнительные права осужденных с детьми

Соответствующие законопроекты подготовлены во исполнение протокола заседания попечительского совета, который был утвержден летом 2015 года. "По этим двум законопроектам министр (юстиции - прим. ТАСС) будет докладывать в правительстве, в последующем процесс выходит на Думу", - сказал Алханов.

В свою очередь Голодец отметила, что эти законопроекты действительно являются очень важными и выразила надежду, что правительство их одобрит. "Это очень важные изменения и их действительно ждет сегодня все общество. Я надеюсь, что коллеги в правительстве тоже поддержат", - сказала Голодец.

Ради сохранения отношений в семье

Алханов пояснил, что один законопроект направлен на улучшение положения беременных женщин и женщин, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет, и мужчины, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет и являющегося единственным родителем. "Проектом закона предлагается закрепить дополнительные права указанных категорий осужденных. В частности, законопроектом предусматривается, что перемещение беременных женщин из одного места отбывания наказания в другое допускается только при наличии заключения врача о возможности перемещения и при необходимости в сопровождении медработника", - сказал замминистра юстиции.

"В целях сохранения семейных отношений предлагается предусмотреть предоставление длительного свидания с ребенком в выходные и праздничные дни с правом выхода за пределы учреждения в пределах муниципального образования, на территории которого расположено учреждение", - добавил Алханов. Кроме того, по его словам, предлагается заключенному родителю ребенка-инвалида разрешать четыре краткосрочных выезда за пределы колонии для свиданий с ребенком. Другой законопроект касается внесения изменений в законодательство в части совершенствования института отсрочек отбывания наказаний. Проект также подготовлен во исполнение протокола попечительского совета при правительстве РФ.

"В настоящее время указанной категории лиц отсрочка отбывания наказания может быть предоставлена только на стадии исполнения приговоров, что влечет необходимость направлять этих лиц в места лишения свободы. Проектом федерального закона предлагается предоставить суду возможность отсрочек отбывания наказания данным лицам не только на стадии исполнения приговора, но и на стадии его вынесения. Предлагаемая новелла позволит в случае принятия судом решения об отсрочке отбывания наказания освобождать таких лиц в зале судебного заседания. И при этом на стадии вынесения приговора суд может решать вопрос об отсрочке отбывания наказания самостоятельно без ходатайства соответствующих лиц", - сказал Алханов.