В России приступили ко второй фазе клинических испытаний вакцины против Эболы

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Российские ученые приступили ко второй фазе клинических испытаний вакцины против Эболы, разработанной новосибирским Государственным центром вирусологии и биотехнологий "Вектор". Об этом сообщила на конгрессе бактериологов глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"8 сентября началась вторая фаза клинических испытаний вакцины против Эболы, разработанной "Вектором". Она обладает очень хорошей эффективностью. Не требует низкотемпературного хранения, может храниться при минус 4 - минус 6 градусов Цельсия", - отметил Попова.
Комментируя вспышку лихорадки Эбола в Западной Африке, Анна Попова заметила: "Не понятно, как она сложилась, как она развивалась". При этом она отметила, что работа российских ученых и медиков в Гвинее по ликвидации вспышки стала первым опытом работы российских эпидемиологов за рубежом с 1991 года. По ее словам, этот опыт оказался результативным. Россияне в Гвинее работали на своем оборудовании.
"22 августа 2014 года после недели подготовки мы сформировали бригаду из 8 ребят и направили ее в Канакри (Гвинея)", - напомнила Попова. Она особо отметила, что каждую пробу российские специалисты проверяли не только на Эболу, но и на весь перечень встречающихся в Западной Африке инфекций, набор реагентов в процессе этой работы был улучшен, российские специалисты научились определять антитела класса G и М. "Специалисты, работавшие в Гвинее, представлены к государственным наградам", - отметила Попова.
Первая фаза клинических испытаний вакцины против Эболы завершилась в июне 2016 года. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число жертв вспышки лихорадки Эбола, которая была зафиксирована в странах Западной Африки в 2014-2015 годах, превысило 11 тыс. человек - заболели свыше 28 тыс. Большая часть смертельных случаев приходится на три страны - Либерию, Сьерра-Леоне и Гвинею. По данным ВОЗ, это была крупнейшая вспышка Эболы за всю историю.
Центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", основанный в 1974 году, является одним из крупнейших в мире. Первоначально его функцией было изучение возбудителей смертельно опасных болезней, таких как сибирская язва и туляремия, для создания на их основе биологического оружия. Сейчас "Вектор" занимается разработкой средств диагностики и лечения инфекционных болезней. Специалисты центра, в частности, разрабатывают вакцины против свиного гриппа, ВИЧ- инфекции и лихорадки Эбола.