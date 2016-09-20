В России приступили ко второй фазе клинических испытаний вакцины против Эболы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Российские ученые приступили ко второй фазе клинических испытаний вакцины против Эболы, разработанной новосибирским Государственным центром вирусологии и биотехнологий "Вектор". Об этом сообщила на конгрессе бактериологов глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"8 сентября началась вторая фаза клинических испытаний вакцины против Эболы, разработанной "Вектором". Она обладает очень хорошей эффективностью. Не требует низкотемпературного хранения, может храниться при минус 4 - минус 6 градусов Цельсия", - отметил Попова.

Комментируя вспышку лихорадки Эбола в Западной Африке, Анна Попова заметила: "Не понятно, как она сложилась, как она развивалась". При этом она отметила, что работа российских ученых и медиков в Гвинее по ликвидации вспышки стала первым опытом работы российских эпидемиологов за рубежом с 1991 года. По ее словам, этот опыт оказался результативным. Россияне в Гвинее работали на своем оборудовании.

"22 августа 2014 года после недели подготовки мы сформировали бригаду из 8 ребят и направили ее в Канакри (Гвинея)", - напомнила Попова. Она особо отметила, что каждую пробу российские специалисты проверяли не только на Эболу, но и на весь перечень встречающихся в Западной Африке инфекций, набор реагентов в процессе этой работы был улучшен, российские специалисты научились определять антитела класса G и М. "Специалисты, работавшие в Гвинее, представлены к государственным наградам", - отметила Попова.

Первая фаза клинических испытаний вакцины против Эболы завершилась в июне 2016 года. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число жертв вспышки лихорадки Эбола, которая была зафиксирована в странах Западной Африки в 2014-2015 годах, превысило 11 тыс. человек - заболели свыше 28 тыс. Большая часть смертельных случаев приходится на три страны - Либерию, Сьерра-Леоне и Гвинею. По данным ВОЗ, это была крупнейшая вспышка Эболы за всю историю.

Центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", основанный в 1974 году, является одним из крупнейших в мире. Первоначально его функцией было изучение возбудителей смертельно опасных болезней, таких как сибирская язва и туляремия, для создания на их основе биологического оружия. Сейчас "Вектор" занимается разработкой средств диагностики и лечения инфекционных болезней. Специалисты центра, в частности, разрабатывают вакцины против свиного гриппа, ВИЧ- инфекции и лихорадки Эбола.