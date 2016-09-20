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В связи с изменениями штаммов гриппа глава Роспотребнадзора считает прививки обязательными

Общество
20 сентября, 23:21 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко
По словам Анны Поповой, в этом году поменялся набор штаммов, включенных в вакцину, - H1N1, H3N2 и B
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. До 40% жителей России будут привиты в этом году, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на II конгрессе бактериологов, который открылся во вторник в Петербурге.

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"Прививаться нужно. Набор штаммов в этом году поменялся - в вакцину включены штаммы H1N1, H3N2 и B - тяжелый, неприятный грипп", - сказала Анна Попова.

В прошлом эпидемиологическом сезоне была проделана "хорошая работа", сказала она, отметив, что шесть лет спустя вернулся свиной грипп и были опасения за новорожденных и детей младшего возраста, которые в своей жизни еще с ним не сталкивались, но большой заболеваемости в этой детской возрастной группе и среди людей старшего поколения не было.

"Был короткий эпидподъем", - заметила Анна Попова. Она особенно акцентировала внимание участников конгресса на том, что в прошлом сезоне был преодолен важный психологический барьер: впервые в России люди стали ходить в масках.

Полезной находкой в работе в прошлом году она назвала межведомственные совещания: с интервалом в 10-14 дней на площадке МЧС проводились встречи с помощью видеоконференцсвязи с эпидемиологами из регионов, муниципальных образований, которым специалисты Роспотребнадзора и академики советовали, что и как делать. "Необычная и удачная находка", - сказала Попова.

Однако, на ее взгляд, в работе во время эпидемиологического подъема по гриппу "есть куда двигаться". По ее словам, далеко не все пробы, собранные у больных и доставленные в лаборатории имеют хорошее качество, позволяющее с ними работать. Нарушения технологии, по ее мнению, произошли при отборе проб.

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