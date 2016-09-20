Президент Польши: Варшава намерена быстро ратифицировать Парижское соглашение по климату

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда заявил о важности быстрой ратификации Парижского соглашения по климату. Об этом он сообщил во вторник, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Польша начала процесс ратификации Парижского соглашения по климату и Дохийской поправки. Для меня, как президента Польши, крайне важно как можно скорее завершить этот процесс в соответствии с нормами нашей конституции", - указал Дуда.

Польский лидер обратил внимание на серьезные последствия, к которым ведут изменения в окружающей среде. "Важны также их социальные, экономические и политические последствия. Уже сегодня мы можем спрашивать себя, угрожают ли нам климатические войны. Поэтому только глобальные действия в согласии всех стран могут улучшить ситуацию на Земле", - сказал он.

Соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции в Париже. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

Соглашение должно прийти на смену Киотскому протоколу после 2020 года. Условием для его вступления в силу является ратификация 55 странами, на которые приходится по крайней мере 55% от общего объема глобальных выбросов парниковых газов. 3 сентября о ратификации соглашения объявили США и Китай.