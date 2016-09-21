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Адвокатская палата Подмосковья рассмотрит вопрос о лишении Игоря Трунова статуса адвоката

Общество
21 сентября, 0:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
12 июля квалификационная комиссия Адвокатской палаты Московской области приняла решение о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката Трунова
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Адвокатская палата Московской области намерена рассмотреть вопрос о лишении статуса известного адвоката Игоря Трунова. Об этом ТАСС сообщил сам адвокат.

Ранее решение вопроса было отложено, так как адвокат находился на больничном.

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12 июля квалификационная комиссия Адвокатской палаты Московской области приняла решение о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката Трунова. С жалобой о нанесении ущерба авторитету адвокатуры в связи с публичными высказываниями Трунова на пресс-конференции 1 февраля по проблемам адвокатуры России обратилась группа адвокатов Московской области. "Группа из 20 обидчивых адвокатов услышала о наличии коррупции в адвокатуре России, о незаконном избрании президентов большинства адвокатских палат России на четыре срока, когда по закону их должно быть не более двух, о незаконном давлении органов руководства адвокатуры на неугодных адвокатов и еще ряд общеизвестных фактов", - считает Трунов.

По его словам, закон "Об адвокатской деятельности" и кодекс профессиональной этики устанавливают правила поведения и ответственность адвоката только при осуществлении адвокатской деятельности, которой является квалифицированная юридическая помощь. При этом сам Трунов считает маловероятным, что решение квалификационной комиссии, которая рекомендовала лишить его статуса, будет изменено.

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В феврале этого года Адвокатская палата Московской области уже пыталась лишить Трунова статуса адвоката в связи с жалобой на устную консультацию, данную им клиенту в 2012 году. Однако производство по жалобе было прекращено после того, как заявитель отозвал ее.

55-летний адвокат Игорь Трунов является также председателем Всероссийской политической партии "Демократическая правовая Россия", президентом Союза адвокатов России, председателем Московского Красного Креста, руководителем отделения проблем права РАЕН, заместителем председателя Международного Союза юристов.

Трунов представлял интересы пострадавших по ряду резонансных дел, в том числе по теракту на Дубровке, обрушении купола развлекательного комплекса "Трансвааль-парк", расстреле посетителей в супермаркете "Остров" начальником ОВД "Царицыно" Денисом Евсюковым. Кроме того, он защищает потерпевших и пострадавших от теракта в аэропорту Домодедово в 2011 году, по взрыву самолета над Синаем в Египте в 2015 году, по двойному теракту в 2004 году в самолетах Ту-134 и Ту-154, летевших в Волгоград и в Сочи и другим громким делам.

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