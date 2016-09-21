Финский правозащитник: власти изъяли у россиянки троих детей

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Власти Финляндии изъяли троих детей у россиянки Виктории Медведевой в городе Сейнайоки. Об этом сообщил во вторник вечером финский правозащитник Йохан Бекман.
По его информации, двоих детей - двойняшек - забрали из детского сада, а старшую - из дома и поместили в приют.
"Медведева живет в Петрозаводске, временно работает в Финляндии. У всех (в семье) есть гражданство Российской Федерации. Она просит помощи у российских властей, у российских дипломатов и у уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой", - сообщил Бекман. Он указал, что серьезных оснований для изъятия детей не было.
Комментариями представителей посольства РФ в Финляндии ТАСС пока не располагает.
Случаи изъятия детей из семей в Финляндии являются нередким явлением. В Министерстве социального обеспечения и здравоохранения ранее заявляли, что в стране "не изымают детей по национальному признаку и без причины", а изъятие - "это крайняя мера, к которой прибегают только в экстренных случаях". Как заверяют социальные службы, это делается на благо детей, которых после выяснения всех обстоятельств, как правило, пытаются вернуть в семью.