Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Финский правозащитник: власти изъяли у россиянки троих детей

Общество
21 сентября, 2:11 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ /Корр. ТАСС, Нина Бурмистрова
По данным правозащитника, серьезных оснований для изъятия детей у женщины, временно работающей в Финляндии, не было
Материал из 1 страницы
Йохан Бекман

Йохан Бекман

© Архив ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

ХЕЛЬСИНКИ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Власти Финляндии изъяли троих детей у россиянки Виктории Медведевой в городе Сейнайоки. Об этом сообщил во вторник вечером финский правозащитник Йохан Бекман.

Смотрите также
Власти Финляндии: "В стране не ведется охота на детей из русских семей"

По его информации, двоих детей - двойняшек - забрали из детского сада, а старшую - из дома и поместили в приют.

"Медведева живет в Петрозаводске, временно работает в Финляндии. У всех (в семье) есть гражданство Российской Федерации. Она просит помощи у российских властей, у российских дипломатов и у уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой", - сообщил Бекман. Он указал, что серьезных оснований для изъятия детей не было.

Комментариями представителей посольства РФ в Финляндии ТАСС пока не располагает.

Случаи изъятия детей из семей в Финляндии являются нередким явлением. В Министерстве социального обеспечения и здравоохранения ранее заявляли, что в стране "не изымают детей по национальному признаку и без причины", а изъятие - "это крайняя мера, к которой прибегают только в экстренных случаях". Как заверяют социальные службы, это делается на благо детей, которых после выяснения всех обстоятельств, как правило, пытаются вернуть в семью.

Смотрите также

Россиянин в Финляндии добивается возможности встречаться со своими детьми
Посольство РФ: россиянке могут вернуть изъятого у нее в Финляндии сына до конца февраля
Финский правозащитник сообщил об очередном случае изъятия ребенка соцслужбами Финляндии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия Финляндия
В других СМИ
Реклама
Фото
9
В Московском метрополитене открылась первая кофейня
6
В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службе
16
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Бранджелина" распалась: Анджелина Джоли и Брэд Питт разводятся
2
СМИ: Анджелина Джоли назвала Брэда Питта опасным для их детей
3
Финский правозащитник: власти изъяли у россиянки троих детей
4
В центре Москвы полиция пресекла акцию протеста таксистов
5
Путин установил предельную штатную численность центрального аппарата Росгвардии
6
СМИ: жителей юга России могут переселить на Дальний Восток
7
В Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате пенсионерам
Темы дня
Реклама