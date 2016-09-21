Останки японских солдат, павших в 1945 г. на Сахалине и Курилах, будут отправлены в Японию

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Сахалинская область передаст японской стороне найденные в ходе поискового сезона 2016 года останки солдат императорской армии, погибших в 1945 году в боях по освобождению южного Сахалина и Курил. Об этом ТАСС сообщила сотрудница министерства экономического развития Сахалинской области Оксана Римская-Корсакова.

"Пока официальная дата процедуры передачи не определена. Ориентировочно она состоится в конце октября или в начале ноября. В настоящее время мы ведем переговоры с Генконсульством Японии в Южно-Сахалинске и министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии", - рассказала сотрудница министерства.

Пока не ясно количество останков, которые будут переданы японской стороне, сказала она. "В этом году на Сахалине в Смирныховском районе на Харамитогских высотах были найдены останки 6 японских солдат (5 нашла общественная организация "Поисковое движение России" и 1 - поисковики Сахалинского регионального молодежного военно- патриотического общественного фонда "Пионер"). Еще 12 останков были обнаружены "Поисковым движением России" на острове Шумшу Курильской гряды. Последние были доставлены в Северо-Курильск (остров Парамушир - прим. ТАСС), пока не ясно, будем их передавать или нет, все зависит от того, доставят их на Сахалин или нет", - пояснила Римская- Корсакова.

Официальная процедура передачи останков традиционно проводится в Смирныховском районе. После кремации, которая обычно проходит у реки под открытым небом в районе села Победино, прах будет транспортирован в Японию и предан земле. Фрагменты зубов будут взяты на определение ДНК для установления личности воинов и нахождения их родственников. В прошлом году японской стороне были переданы останки 31 японского воина.

На протяжении многих лет поиском на Сахалине занимаются члены регионального общественного фонда "Пионер". В 2013 году к ним присоединились представители "Поискового движения России". Поисковые работы в Смирныховском районе, на участке от села Рощино до Смирных (около 220 квадратных километров) ведутся с 1987 года. По 50-й параллели в годы Второй мировой войны проходила сухопутная граница между СССР и Японией.

Японцы на своей стороне построили мощный Харамитогский укрепленный район, в сражениях за который с обеих сторон пали около 2,5 тысяч бойцов. За 29 лет поисково- исследовательских работ на Сахалине и Курильских островах были обнаружены и с воинскими почестями захоронены останки 181 советского воина, останки 326 японских солдат были переданы Японии. Шумшу - один из островов северной группы Курильских островов, который в годы Второй мировой войны был превращен японцами в остров-крепость с множеством фортификационных сооружений и в 1945 году был взят штурмом десантом советских войск. В ходе Курильской десантной операции пали 995 советских воинов, с японской стороны на острове погибло не менее 200 солдат и офицеров.