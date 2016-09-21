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Морской львенок Старк, найденный на Сахалине, поселился в Приморском океанариуме

Общество
21 сентября, 5:01 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
Специалисты помогли ему набрать вес и вылечили от пневмонии
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ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Пятимесячный морской львенок Старк, которого нашли крайне истощенным у берегов Сахалина, поселился в Приморском океанариуме на острове Русском, специалисты помогли ему набрать вес и вылечили от пневмонии, сообщает пресс-служба Приморского океанариума.

"Крайне истощенного сивучонка нашли в начале августа. Потеря веса была критичной - 60 процентов. Найденыш весил 16 килограммов. Поскольку у подобравшей сивуча организации не было специалистов по морским млекопитающим, выхаживать краснокнижного зверя приехали сотрудники Приморского океанариума. Им удалось вылечить животное от пневмонии и избавить от паразитов", - сообщили в пресс-службе океанариума.

В первое время сивуча подкармливали из соски смесью, похожей по составу на материнское молоко. Сейчас вес морского львенка увеличился вдвое до 35,5 килограммов, за Старком круглосуточно наблюдают ветеринары. В ближайшее время его не планируют показывать публике, пока ему предстоит общаться только с учеными и ветеринарами.

Надзорные органы согласовали передачу малыша Приморскому океанариуму, так как здесь уже есть опыт адаптации животных. Ранее местные специалисты выходили спасенных детенышей сивуча Дина и Айка. Позднее Дина передали в Институт проблем экологии и эволюции РАН, а Айк сейчас готовится к программе выступлений в дельфинарии Приморского океанариума.

Знаменитый морж Миша - тоже бывший найденыш. Теперь этот зверь весит порядка 800 килограммов и показывает на тренировках отличную спортивную подготовку.

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