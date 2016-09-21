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В нацпарке "Земля леопарда" откроют первую экотропу для свободного посещения туристами

Общество
21 сентября, 5:24 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Сейчас туристы не могут самостоятельно посещать парк. Посещения возможны только в составе заранее сформированных групп или по предварительным заявкам
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ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Первая экологическая тропа, которую туристы смогут посещать свободно, появится осенью в национальном парке "Земля леопарда". Об этом в интервью ТАСС рассказала директор национального парка Татьяна Барановская.

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"Первые туристы смогут посетить экологическую тропу в ноябре. Это будет маршрут с современной инфраструктурой, включающий в себя несколько мостов, видовых площадок и мест для отдыха. Главная особенность маршрута - ее информационная насыщенность", - рассказала директор парка.

"Экотропа станет первой в национальном парке, доступной для посещения без сопровождения экскурсовода, ведь вся необходимая информация о дальневосточном леопарде и среде его обитания уже будет включена в маршрут на стендах и указателях", - отметила Барановская. Сейчас туристы не могут самостоятельно посещать парк. Посещения возможны только в составе заранее сформированных групп или по предварительным заявкам и только в сопровождении сотрудника парка.

По ее словам, маршрут "Тропой леопарда" проложен через территорию национального парка с множеством краснокнижных растений. "Здесь у гостей появится уникальная возможность самостоятельного общения с природой, наблюдения за животными и растительным миром. Функции маршрута не будут ограничиваться предоставлением природоведческих знаний, его основное назначение - воспитание культуры поведения людей в природе, формирование экологического мировоззрения", - подчеркнула Барановская.

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"Нельзя забывать и об оздоровительной функции тропы. Сам маршрут кольцевой, он включает в себя восхождение на гору Бусленко. Здесь же туристы смогут познакомиться с военной историей Приморья и увидеть старые фортификационные сооружения. При благоустройстве территории экотропы и прилегающей территории используются только натуральные материалы", - рассказала директор "Земли леопарда".

Национальный парк "Земля леопарда" был создан в 2012 году на юго-западе Приморья для охраны дальневосточных леопардов. Его площадь - 280 тыс. га. За первые три года численность леопардов увеличилась с 35 до 80 особей. В 2015 году парк посетили 2 тысяч туристов из регионов России, а также из Испании, Германии, Чехии, Швеции, Франции, Кореи и Китая.

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