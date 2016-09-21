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Военные доставят 20 т гуманитарной помощи приморцам, пострадавшим от наводнения

Общество
21 сентября, 6:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Военные грузовики доставят продовольствие, теплые вещи, тепловые пушки и другое имущество первой необходимости
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Транспортная колонна из состава соединения морской пехоты Тихоокеанского флота доставит 20 тонн гуманитарного груза для жителей города Дальнереченск Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

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"Очередные 20 тонн гуманитарного груза для жителей города Дальнереченск Приморского края будут доставлены транспортной колонной из состава соединения морской пехоты Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении. Отмечается, что четыре грузовых автомобиля повышенной проходимости выделены решением командующего войсками ВВО генерал-полковника Сергея Суровикина после обращения в его адрес вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова.

Военные грузовики доставят продовольствие, теплые вещи, тепловые пушки и другое имущество первой необходимости жителям районов Приморья, оказавшимся в зоне бедствия.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка в Приморье объявлен режим ЧС федерального уровня.

4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Намтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков. Для оказания помощи по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Приморье задействованы 3,5 тысяч военнослужащих ВВО и около 400 единиц специальной техники. В постоянной готовности находятся 12 самолетов и 6 вертолетов.

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