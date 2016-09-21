Военные доставят 20 т гуманитарной помощи приморцам, пострадавшим от наводнения

В США скоропостижно умер режиссер фильма "8 миля" Кертис ХэнсонКультура 21 сентября, 7:46
В Бишкеке обезврежены два взрывных устройстваМеждународная панорама 21 сентября, 7:45
Сибирские ученые создали эффективный анальгетик без побочного действияНаука 21 сентября, 7:17
За минувшие сутки в Бангладеш от ударов молний погибли 18 человекПроисшествия 21 сентября, 7:14
Christie's выставляет на торги личные вещи Рональда РейганаКультура 21 сентября, 7:06
AP: афроамериканцы устроили акцию протеста после убийства полицейским мужчины в СШАМеждународная панорама 21 сентября, 6:56
Российские фильмы вызывают наибольший интерес на кинофестивале в КНДРКультура 21 сентября, 6:21
Лавров встретится с генсеком ООН и министрами иностранных дел ряда странПолитика 21 сентября, 6:20
У острова Парамушир найдено тело моряка с судна ADEX, пропавшего в феврале 2016 годаПроисшествия 21 сентября, 6:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Транспортная колонна из состава соединения морской пехоты Тихоокеанского флота доставит 20 тонн гуманитарного груза для жителей города Дальнереченск Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
"Очередные 20 тонн гуманитарного груза для жителей города Дальнереченск Приморского края будут доставлены транспортной колонной из состава соединения морской пехоты Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении. Отмечается, что четыре грузовых автомобиля повышенной проходимости выделены решением командующего войсками ВВО генерал-полковника Сергея Суровикина после обращения в его адрес вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова.
Военные грузовики доставят продовольствие, теплые вещи, тепловые пушки и другое имущество первой необходимости жителям районов Приморья, оказавшимся в зоне бедствия.
Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка в Приморье объявлен режим ЧС федерального уровня.
4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Намтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков. Для оказания помощи по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Приморье задействованы 3,5 тысяч военнослужащих ВВО и около 400 единиц специальной техники. В постоянной готовности находятся 12 самолетов и 6 вертолетов.