Генсек ООН кормил мировых лидеров икрой под шубой и поил тремя сортами вина

ООН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков, Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на торжественном обеде в Нью-Йорке во вторник кормил мировых лидеров лососевой икрой под шубой, телятиной в грибном соусе, а на десерт предложил им шоколадное пирожное. Высоким гостям подавали три вида изысканных вин, сообщили ТАСС в канцелярии генсека.

Главы государств, правительств и министры иностранных дел собрались в зале с видом на пролив Ист-Ривер на четвертом этаже конференц-центра штаб-квартиры ООН. За главным столом сидел Пан Ги Мун, по правую руку от него - президент США Барак Обама, а с левой стороны - президент Чили Мишель Бачелет.

Далее по часовой стрелке расположились король Иордании Абдалла II, президент Нигерии Мухаммад Бухари, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Кот-Д'Ивуара Алассана Уаттару, президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Король Испании Филипп VI и президент Туниса Бежи Каид эс-Себси. Место за круглым столом, отведенное президенту Палестины, осталось пустым.

На закуску первым лицам государств предлагалась лососевая икра под шубой, маринованная свекла с фенхелем, фасоль, салат Лолло Россо с соусом из базилика и лайма. Основным блюдом была телятина в грибном соусе, пюре из цветной капусты с сыром Грюйер и салат из листовой свеклы с конфи из лука-шалот. На десерт подали шоколадный террин с ореховым муссом и малиновым вареньем, а также шарики из мякоти манго. Гостям Пан Ги Муна поочередно предлагались калифорнийское белое вино Шардоне, испанское красное Рьоха и игристое белое мускатное из Италии, а также кофе или чай.

Обед традиционно начался с приветственного слова генерального секретаря.

Он ожидаемо уделил главное внимание Бараку Обаме, который покинет пост президента США 20 января - через 20 дней после того, как истекут полномочия Пан Ги Муна. "Господин президент, нам нужно подумать, чем мы займемся после ухода. Я вызываю вас на поединок в гольф, но, пожалуйста, не вызывайте меня на игру в баскетбол", - сказал он. В конце своего обращения Пан Ги Мун поднял тост "за мир, процветание и права человека во всем мире".

Президент США ответил генсеку, подняв тост в его честь. Он подчеркнул, что Пан Ги Мун, которому в июне исполнилось 72 года, воплощает "качества, свойственные молодым людям". Американский лидер отметил силу воли, храбрость и хорошее воображение административного главы всемирной организации. "Мы благодарны ему и его команде за службу", - подчеркнул Обама. При этом американский лидер отдельно отметил, что "в последний раз в качестве президента произносит тост на этом обеде".

От России на обеде присутствовал глава МИД Сергей Лавров. Госсекретарь США сидел за другим столом рядом с верховным комиссаром ООН по правам человека Зейдом Раадом аль-Хусейном.