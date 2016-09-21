Аксенов: правительство РФ выделит Крыму 2,5 млрд руб. на строительство детских садов

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Правительство России выделит Крыму 2,5 млрд рублей на строительство модульных детских садов, сообщил в среду глава региона Сергей Аксенов в ходе совещания на тему формирования республиканского бюджета 2017 года.

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"Это (строительство модульных детских садов - прим. ТАСС) для Крыма очень важный вопрос, 2,5 млрд рублей Ольга Юрьевна Голодец (заместитель председателя правительства РФ - прим. ТАСС) подтвердила для этих целей. Позиция уже согласована. По остальной сумме будем разговаривать", - привела слова Аксенова его пресс-служба.

Как сообщал ТАСС, в ходе визита в Крым в начале июля Голодец обещала поддержать планы властей Крыма дополнительно ввести в 2017 году 10 тыс. мест в детских дошкольных учреждениях.

Аксенов тогда отметил, что самая сложная ситуация с очередями в детские сады сложилась в столице Крыма - Симферополе и в Ялте.