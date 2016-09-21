Погибшего во время паводка главу МЧС Приморья посмертно наградили орденом Мужества

ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Начальника главного управления МЧС России по Приморскому краю Олега Федюру, погибшего при спасении людей во время наводнения в Приморье, посмертно наградили орденом Мужества, сообщает в среду ГУ МЧС России по Приморскому краю.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях наградить орденом Мужества полковника внутренней службы Федюру Олега Викторовича (посмертно)", - цитируются в сообщении слова указа президента, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Гибель

В начале сентября Олег Федюра направлялся с группой спасателей в поселок Уборка, где после тайфуна подтопило около 400 домов, для оказания помощи местным жителям. При пересечении вышедшей из берегов реки "КамАЗ", в котором находились полковник и еще восемь спасателей, упал в воду. Начальник главка до последнего спасал личный состав, помогая выбраться из западни, но сам погиб. Никто из его подчиненных не пострадал.

Олег Федюра родился 8 мая 1971 года в Биробиджане. До 1998 года служил в Министерстве обороны. В 1998 году был назначен на должность старшего офицера управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Благовещенск Амурской области. Спустя пять лет стал заместителем начальника отдела инженерно-технических мероприятий ГУ МЧС России по Амурской области.

В 2005 году Олег Федюра занял должность замначальника управления - начальника отдела по антитеррористической деятельности Южного регионального центра МЧС России. С 2008 по 2010 год был первым заместителем начальника главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.

В 2010 году Олег Федюра вновь вернулся в Южный региональный центр МЧС России, где до 2015 года занимал должность заместителя начальника Южного регионального центра.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю Олег Федюра возглавил 5 ноября 2015 года. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалями "За содружество во имя спасения", "За отличие в ликвидации последствий ЧС", "За безупречную службу", нагрудным знаком МЧС России "За заслуги" и другими ведомственными наградами.

Тайфун "Лайонрок"

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка в Приморье объявили режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.

По состоянию на утро 21 сентября остаются подтопленными 38 жилых домов в Дальнереченском и Лесозаводском городских округах. 103 приусадебных участка остаются в зоне подтопления.

Всего в результате паводка подтоплению подверглись 170 населенных пунктов в 25 районах края, это почти 6 тыс. домов. По предварительным итогам работы оценочных специальных комиссий, в Приморье уже 254 дома признаны непригодными для проживания, еще 478 домов - аварийными. Заявления об ущербе уже подали почти 30 тыс. человек. Ущерб экономике до сих пор подсчитывается, но, по предварительной оценке, он может составить несколько миллиардов рублей.