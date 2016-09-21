Россиянка не понимает, почему у нее в Финляндии отобрали детей

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Россиянка Виктория Медведева не понимает причин, по которым в городе Сейнайоки в Финляндии местные власти отобрали у нее всех трех детей, заявила она ТАСС.
"Никаких причин для изъятия не было. Мне ничего не говорят. Отвечают, что проводят расследование. О перспективах вернуть детей пока ничего не известно", - сказала Медведева.
По словам россиянки, ей позволяют видеться с детьми только три раза в неделю. Она добавила, что находится в Финляндии по рабочей визе, проживает на территории страны с 2011 года, и никогда ранее никаких подобных инцидентов не было. Медведева указала также, что обращения к представителям российских властей с просьбой урегулировать ситуацию пока не помогли.
Как ранее сообщил финский правозащитник Йохан Бекман, двух детей - двойняшек - забрали из детского сада, а старшую дочь - из дома и поместили в приют.
Подобные случаи не являются редкостью в Финляндии. В Министерстве социальных дел и здравоохранения ранее утверждали, что в стране "не отбирают детей по национальному признаку и без причины", а изъятие - "это крайняя мера, к которой прибегают только в экстренных случаях". Как заверяют социальные службы, это делается на благо детей, которых после выяснения всех обстоятельств как правило пытаются вернуть в семью.