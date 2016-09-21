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В Instagram появилась возможность сохранять черновики

Общество
21 сентября, 10:25 UTC+3
Функция доступна в последней версии приложения
Материал из 1 страницы
© Carl Court/Getty Images

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сервис для обмена фотографиями и видео Instagram предоставил пользователям возможность сохранять черновики публикаций.

Функция доступна в последней версии приложения. Для того, чтобы сохранить фотографию в черновике, достаточно нажать стрелку "Назад" после ее редактирования. При этом сохранятся не только настройки самого фото, но и геолокация, подпись, отметки пользователей.

Пример работы с черновиками в Instagram

Пример работы с черновиками в Instagram

© ТАСС

Пример работы с черновиками в Instagram

Пример работы с черновиками в Instagram

© ТАСС

 

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