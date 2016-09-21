В Instagram появилась возможность сохранять черновики

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сервис для обмена фотографиями и видео Instagram предоставил пользователям возможность сохранять черновики публикаций.

Trying to create a post that's just right? With the latest update, you can save as a draft & come back to it later. https://t.co/7lZ0eyNtBC — Instagram (@instagram) 20 сентября 2016 г.

Функция доступна в последней версии приложения. Для того, чтобы сохранить фотографию в черновике, достаточно нажать стрелку "Назад" после ее редактирования. При этом сохранятся не только настройки самого фото, но и геолокация, подпись, отметки пользователей.

Пример работы с черновиками в Instagram © ТАСС

Пример работы с черновиками в Instagram © ТАСС