В Instagram появилась возможность сохранять черновики

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сервис для обмена фотографиями и видео Instagram предоставил пользователям возможность сохранять черновики публикаций.
Trying to create a post that's just right? With the latest update, you can save as a draft & come back to it later. https://t.co/7lZ0eyNtBC— Instagram (@instagram) 20 сентября 2016 г.
Функция доступна в последней версии приложения. Для того, чтобы сохранить фотографию в черновике, достаточно нажать стрелку "Назад" после ее редактирования. При этом сохранятся не только настройки самого фото, но и геолокация, подпись, отметки пользователей.
Пример работы с черновиками в InstagramТАСС
Пример работы с черновиками в InstagramТАСС