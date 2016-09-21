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Минздрав РФ: 20 регионов России находятся в зоне риска по ВИЧ-инфекции

Общество
21 сентября, 10:08 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, сентября. /ТАСС
Отмечается, что в России число диагностируемых ежегодно увеличивается на 0,9-1 млн человек
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Двадцать российских регионов находятся в зоне риска по ВИЧ-инфекции, в 10 из них в этом году проходит акция по бесплатному анонимному тестированию. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила заместитель директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения РФ Тереза Касаева в Екатеринбурге.

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"Ситуация такова, что 20 регионов РФ находятся сейчас в зоне риска по ВИЧ. В этом году в некоторых крупных городах этих регионов проходит акция по бесплатному тестированию на ВИЧ-инфекцию. В их числе - Иркутск, Кемерово, Барнаул, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Уфа, Саратов, Казань, Нижний Новгород", - сказала она.

Собеседница агентства отметила, что в России число диагностируемых ежегодно увеличивается на 0,9-1 млн человек. "Инфекция концентрируется в крупных промышленных городах, она зависит от расположения наркотрафика и распространения наркомании, а также от социального благополучия населения. Задача на этот год - приблизиться к 30% охвата населения по тестированию на ВИЧ. Кроме того, нам необходимо охватить лечением до 60% людей, стоящих на диспансерном учете, так как в настоящий момент охват составляет лишь 37%", - добавила Касаева.

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Ранее ТАСС сообщал, что 1 января 2017 года в российских регионах будет запущен единый регистр больных ВИЧ. По словам Касаевой, новый инструмент позволит обладать полной информацией по количеству больных, их лечению и обеспеченности лекарственными препаратами.

В рамках масштабной коммуникационной кампании Минздрава РФ, которая направлена на информирование население о профилактике ВИЧ и вирусных гепатитов В и С, в 10 крупных городах страны пройдет акция по бесплатному и анонимному тестированию на ВИЧ. В ней уже приняли участие почти девять тыс. россиян. В Екатеринбурге акция началась 20 сентября и продлится до 2 октября в одном из городских торговых центров.

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