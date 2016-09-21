Глава Минобрнауки дала старт Всероссийской олимпиаде школьников

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева дала старт Всероссийской олимпиаде школьников.
"Мы собрались по очень хорошему поводу - стартует Всероссийская олимпиада школьников", - сказала Васильева на пресс-конференции.
Она добавила, что победители имеют большие перспективы в будущем. "Победители или призеры заключительного этапа имеют право на поступление без вступительных испытаний в любой вуз. Право на льготу сохраняется в течение четырех лет", - напомнила министр.
Ежегодно более 6 млн ребят принимают участие в главном интеллектуальном соревновании страны. Только 5 тыс. доходят до заключительного этапа олимпиады, а затем 39 человек представляют Россию в составе сборных на международных интеллектуальных соревнованиях по восьми общеобразовательным предметам.
В 2016 учебном году сборная России на международных олимпиадах выиграла 27 медалей (16 золотых, восемь серебряных и три бронзовых). Каждый участник российской сборной был удостоен награды международного уровня.