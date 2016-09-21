Дополнительные мобильные прививочные пункты откроются в двух районах Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Еще два передвижных прививочных пункта, где любой желающий может пройти вакцинацию от гриппа, появятся во Фрунзенском и Невском районах Петербурга. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь комитета по здравоохранению города Мария Хитаришвили.

"На этой неделе во Фрунзенском и Невском районах появятся передвижные прививочные пункты, для этого будут приспособлены имеющиеся выездные мини-госпитали", - сказала Хитаришвили.

Пункты будут работать у станций метро и крупных гипермаркетов. Эти меры помогут выполнить план по вакцинации, поставленный Роспотребнадзором в этом году, и привить 40% населения города. Ранее первый передвижной прививочный пункт появился в Выборгском районе Петербурга.

Официально прививочная кампания началась в Петербурге в середине августа. В 2015 году в городе было привито против гриппа более 1,5 млн человек, что составило 30,3% от численности населения. Это самый высокий охват за все годы проведения прививочных кампаний. В 2016 году главный санитарный врач РФ поставила план по вакцинации в 40% от всего населения.

Эпидемия 2015 года

По данным регионального управления Роспотребнадзора, каждый год в Петербурге гриппом и ОРВИ болеют около 1,5 млн человек. В эпидемический подъем зимой 2015-2016 годов гриппом и ОРВИ переболели почти 400 тыс. человек, что составило 7,6% населения.

Наибольшее число заболевших было зарегистрировано среди организованных детей возрастных групп 3-6 лет (41% от возрастной группы), 7-14 лет (30% от возрастной группы), а также 0-2 лет (29% от возрастной группы). При этом 102 человека скончались от осложнений после перенесенного гриппа.

В 99% случаев у них был подтвержден грипп A(H1N1) - свиной грипп и только в 1% - грипп A(H3N2). Никто из жертв не был привит против гриппа.