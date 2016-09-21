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Глава Минобрнауки вернет астрономию в школы

Общество
21 сентября, 11:08 UTC+3 МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
В то же время министр отметила, что не видит смысла возвращать в школьную программу предмет военной начальной подготовки
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Предмет "астрономия" вернется в школьную программу. Об этом заявила глава Министерства образования и науки РФ Ольга Васильева на пресс-конференции.

Министр подчеркнула, что необходимо вернуть астрономию в школу.

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"Раньше в школах этот предмет был час в неделю. Даже сомнений нет, что этот час должен вернуться", - сказала Васильева.

Она добавила, что пока не знает, за счет чего предмет вернется в школьную программу.

"Пока не знаю, как это будет, но то, что произойдёт точно, 100%", - подчеркнула министр.

Что касается предмета военной начальной подготовки, то его возвращать Васильева смысла не видит.

"Те навыки, которые давали на этом уроке, сейчас есть на ОБЖ, начиная с самых младших классов. Не вижу необходимости для введения этого предмета (военной подготовки). Сейчас, возможно, и не научат разбирать автомат, но все остальное есть на ОБЖ", - указала глава Минобрнауки.

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Васильева, Ольга Юрьевна
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