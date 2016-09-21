Глава Минобрнауки вернет астрономию в школы

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Предмет "астрономия" вернется в школьную программу. Об этом заявила глава Министерства образования и науки РФ Ольга Васильева на пресс-конференции.
Министр подчеркнула, что необходимо вернуть астрономию в школу.
"Раньше в школах этот предмет был час в неделю. Даже сомнений нет, что этот час должен вернуться", - сказала Васильева.
Она добавила, что пока не знает, за счет чего предмет вернется в школьную программу.
"Пока не знаю, как это будет, но то, что произойдёт точно, 100%", - подчеркнула министр.
Что касается предмета военной начальной подготовки, то его возвращать Васильева смысла не видит.
"Те навыки, которые давали на этом уроке, сейчас есть на ОБЖ, начиная с самых младших классов. Не вижу необходимости для введения этого предмета (военной подготовки). Сейчас, возможно, и не научат разбирать автомат, но все остальное есть на ОБЖ", - указала глава Минобрнауки.