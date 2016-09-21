Собянин поздравил экс-мэра Москвы Лужкова с днем рождения

Инженеру-конструктору "Швабе" вручена медаль ордена "За заслуги перед Отечеством"Новости партнеров 21 сентября, 11:54
УГМК соберет ведущих экспертов на Международную научно-практическую конференциюНовости партнеров 21 сентября, 11:50
Велопарад в поддержку Всемирного дня без автомобиля пройдет в МосквеМосква 21 сентября, 11:39
Оппозиция: бюджет Украины на 2017 год не обоснован экономическиМеждународная панорама 21 сентября, 11:37
ВЦИОМ рассказал о страхах россиянОбщество 21 сентября, 11:26
Новый российский вертолет - постановщик помех "Рычаг- АВМ" вышел на госиспытанияАрмия и ОПК 21 сентября, 11:23
Более 90% рейсов коммерческие перевозчики Москвы выполняют точно по расписаниюМосква 21 сентября, 11:22
Волосожар и Траньков станут родителямиСпорт 21 сентября, 11:22
Вспомнить все: новые исследования болезни АльцгеймераНаука 21 сентября, 11:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил своего предшественника на посту столичного градоначальника Юрия Лужкова с 80-летием.
"Поздравляю Юрия Михайловича Лужкова с юбилеем. Здоровья и долгих лет жизни", - написал Собянин в микроблоге в сети Twitter. Собянин отметил заслуги Лужкова.
"Юрий Михайлович возглавлял город в очень непростые периоды. Заложил основу его современного развития и системы социальной защиты москвичей", - отметил Собянин.
Лужков занимал пост мэра Москвы 18 лет. В сентябре 2010 году был уволен с этой должности "в связи с утратой доверия президента России". В течение 9 лет (с 2001 года) он был сопредседателем Высшего совета партии "Единая Россия", из которой вышел сразу после отставки с поста мэра.