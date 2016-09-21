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Собянин поздравил экс-мэра Москвы Лужкова с днем рождения

Общество
21 сентября, 11:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Как отметил Собянин, "Юрий Михайлович возглавлял город в очень непростые периоды. Заложил основу его современного развития и системы социальной защиты москвичей"
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил своего предшественника на посту столичного градоначальника Юрия Лужкова с 80-летием.

"Поздравляю Юрия Михайловича Лужкова с юбилеем. Здоровья и долгих лет жизни", - написал Собянин в микроблоге в сети Twitter. Собянин отметил заслуги Лужкова.

"Юрий Михайлович возглавлял город в очень непростые периоды. Заложил основу его современного развития и системы социальной защиты москвичей", - отметил Собянин.

Лужков занимал пост мэра Москвы 18 лет. В сентябре 2010 году был уволен с этой должности "в связи с утратой доверия президента России". В течение 9 лет (с 2001 года) он был сопредседателем Высшего совета партии "Единая Россия", из которой вышел сразу после отставки с поста мэра.

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