Собянин поздравил экс-мэра Москвы Лужкова с днем рождения

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил своего предшественника на посту столичного градоначальника Юрия Лужкова с 80-летием.

"Поздравляю Юрия Михайловича Лужкова с юбилеем. Здоровья и долгих лет жизни", - написал Собянин в микроблоге в сети Twitter. Собянин отметил заслуги Лужкова.

"Юрий Михайлович возглавлял город в очень непростые периоды. Заложил основу его современного развития и системы социальной защиты москвичей", - отметил Собянин.

Лужков занимал пост мэра Москвы 18 лет. В сентябре 2010 году был уволен с этой должности "в связи с утратой доверия президента России". В течение 9 лет (с 2001 года) он был сопредседателем Высшего совета партии "Единая Россия", из которой вышел сразу после отставки с поста мэра.