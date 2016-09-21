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ВЦИОМ рассказал о страхах россиян

Общество
21 сентября, 11:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Больше всего жители России опасаются обострений конфликтов между странами
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Laurent Cipriani

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Международная напряженность второй месяц подряд лидирует в рейтинге страхов россиян, в то время как озабоченность экономической ситуацией снижается. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые опубликованы на сайте организации.

"Индекс, демонстрирующий уровень опасений россиян относительно конфликтов между странами, в августе составил 20 пунктов (при диапазоне от -100 до 100 пунктов). В последние месяцы он остается практически неизменным", - говорится в сообщении. При этом социологи отмечают, что индекс страхов подорожания товаров и обесценивания сбережений за два месяца потерял семь пунктов: с 21 п. в июне до 14 п. в августе, однако год назад соответствующие показатели составляли 14 п. и 10 п. соответственно.

Согласно данным опроса, индексы страха роста преступности и беспорядков внутри страны равны -2 п. Несколько ниже уровень озабоченности россиян проблемами со здоровьем и стихийными катаклизмами (-5 п.). Менее всего, на фоне других проблем, россиян беспокоят отношения в семье. "Семейные раздоры и конфликты с близкими считаются наименее вероятными - индекс соответствующих страхов в августе опустился до -49 п. - минимального годового значения. Для сравнения, в августе 2015 г. показатель был равен -42 п.", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

"Страхи, связанные с напряженной международной ситуацией, сохранялись на высоком уровне в течение всего лета. Эти опасения подстегивали абсолютно не выдуманные обстоятельства: околоолимпийские скандалы, сирийская проблема, теракты в Европе и попытка переворота в Турции. В то же время интенсивно снижались опасения по поводу дороговизны, дефицита и обесценивания сбережений: тревожный информационный фон по поводу экономического кризиса не соответствовал тому, что граждане наблюдали на ценниках и прилавках магазинов", - прокомментировал результаты исследования руководитель управления мониторинговых и электоральных исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Индекс страхов показывает, насколько высокой кажется россиянам вероятность наступления той или иной проблемы. Индекс строится на основе вопроса "Как вы оцениваете вероятность появления следующих проблем в Вашей жизни?", измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от -100 до 100. Чем выше значение индекса, тем более вероятным кажется россиянам наступление проблемы.

Опрос ВЦИОМ проведен 27-28 августа 2016 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

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