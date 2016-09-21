Московский Центр толерантности стал лауреатом премии ЮНЕСКО

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Федеральный научно-методический центр в области психологии и педагогики толерантности (Центр толерантности), расположенный в Москве, стал лауреатом премии Маданджита Сингха, также известной как премия ЮНЕСКО за распространение идей толерантности и ненасилия. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе центра.

"То, что Федеральный научно-методический центр в области психологии и педагогики толерантности (Центр толерантности) стал лауреатом премии ЮНЕСКО - Маданджита Сингха, является очень почетной оценкой всей нашей деятельности. Но, кроме того, это также и знак признания со стороны международной общественности потенциала и активной позиции России в сфере распространения идей толерантности", - приводит пресс-служба слова генерального директора Еврейского музея и Центра толерантности Александра Бороды. Он также отметил, что "вручение премии придаст новый импульс в работе" организации.

Торжественная церемония вручения премии Маданджита Сингха Центру толерантности состоится 16 ноября - в Международный день толерантности - в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, сообщили в центре.

В пресс-службе добавили, что в июле этого года в Париже состоялась совместная конференция Центра толерантности и Сектора социальных наук ЮНЕСКО на тему "Миграция для устойчивого развития: социальные трансформации, медийные дискурсы и образование". Также до конца 2016 года планируется совместная публикация Центра толерантности и ЮНЕСКО на тему международной миграции, толерантности и диалога культур. "В публикацию, доступную на всех языках ООН, войдут научные статьи ведущих мировых экспертов в области социо-гуманитарных наук, а также разработки Центра толерантности", - уточнили в центре.

Премия ЮНЕСКО была основана по инициативе ее спонсора и вдохновителя Маданджита Сингха в 1995 году по случаю Года толерантности ООН, а также 125-летия со дня рождения Махатмы Ганди. Награда присуждается раз в два года.

Федеральный научно-методический центр в области психологии и педагогики толерантности - частное учреждение дополнительного образования, организация-преемник практического опыта, накопленного Центром толерантности Еврейского музея, который ведет социально-педагогическую, социально-психологическую деятельность в сфере формирования установок толерантного сознания молодежи с 2012 года.