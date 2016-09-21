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Комитет по импортозамещению в туризме одобрил 25 экскурсионных маршрутов по РФ

Общество
21 сентября, 12:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Глава АТОР особо отметила маршрут "Горячее сердце Русского Севера" по Вологодской области
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Комитет по импортозамещению в туризме, созданный при Экспертном совете при Минкультуры РФ по инициативе Ассоциации туроператоров России (АТОР) год назад, за время существования одобрил 25 экскурсионных маршрутов по РФ. Об этом сообщила на заседании комитета исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в рамках ежегодной выставки "Отдых".

"За прошедший год нам было прислано 94 туристических маршрута из более 30 регионов, из них одобрены 25, они вывешены на сайте АТОР и вывешиваются на сайте Минкультуры", - сказала Ломидзе.

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Она сообщила, что "по результатам года существования комитета в продажу туроператорами взято 11 маршрутов".

"Самый впечатляющий результат у Вологодской области. Тур "Горячее сердце Русского Севера" - это редчайший случай сбалансированного соотношения цены и качества", - подчеркнула Ломидзе.

Это трехдневный тур, предполагающий посещение Череповца, Устюжны, Даниловского и Белозерска.

Ломидзе подчеркнула, что "из 28 туроператоров, входящих в комитет, наиболее активны десять".

"За последний год наши эксперты провели в поездках более 100 дней. Они посетили регионы от Карелии, Вологодской области до Якутии и посмотрели, какие маршруты предлагают наши регионы, посмотрели готовность средств размещения к приему туристов, дали свои экспертным оценки", - сказала она.

Исполнительный директор АТОР напомнила, что главная задача комитета - увеличение турпотока внутри страны, что "соответствует интересам бизнеса и региональным администрациям".

"По итогам годовой работы мы увидели, что есть общие проблемы у регионов, и самая главная - это даже не логистическая неготовность маршрутов, а то, что у маршрута должен быть автор, тот, кто его продает", - сказала Ломидзе.

"Вторая проблема: если переезд занимает более 600 км, и одна санитарная остановка, то маршрут не может быть принят, туристов нельзя возить по такому маршруту", - добавила она.

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