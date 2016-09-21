Правительство Москвы решило сохранить библиотеку украинской литературы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство Москвы приняло решение сохранить библиотеку украинской литературы и передать ее Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им. М.И. Рудомино. Соответствующее решение было принято в среду на заседании президиума правительства Москвы.

Книжное собрание ляжет в основу фонда Центра славянских культур, создаваемого в "иностранке". Кроме него, туда войдут фонды самой библиотеки им. Рудомино, различных культурных центров и собрания библиотек стран-участниц Форума славянских культур (ФСК).

Как рассказали в департаменте национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы, Центр славянских культур станет "пространством, предоставляющим широкий выбор классической и современной литературы славянских авторов, а также будет служить площадкой для проведения встреч с писателями, деятелями культуры, представителями творческих профессий стран-участниц ФСК, координировать издательские проекты".

"Совместный проект с "иностранкой" позволит наилучшим образом использовать потенциал книжных фондов на украинском языке - "иностранка" обладает значительной аудиторией и опытом работы с иностранной литературой, а также в организации международного культурного обмена и сотрудничества", - отметил руководитель департамента Владимир Черников.

По словам директора Библиотеки иностранной литературы Вадима Дуда, раньше профиль комплектования "иностранки" не предполагал целенаправленного формирования коллекции литературы на украинском языке, но "интерес публики к славянкой, и в частности украинской, культуре сегодня очень высок". "Департамент национальной политики не только передает интереснейший фонд, но и будет активным участником проводимых на базе Центра мероприятий", - подчеркнул Дуда.

Проект Библиотеки иностранной литературы по созданию Центра славянских культур был впервые презентован в июле 2016 года на конференции "Духовное наследие Кирилла и Мефодия", проводившейся в Любляне (Словения) под патронатом Форума Славянских Культур. В работе форума принимают участие 13 стран, включая Украину, Белоруссию, Словению, Хорватию, Черногорию. Весной 2016 года президент России Владимир Путин поручил правительству Москвы подготовить предложения по сохранению и использованию фондов библиотеки украинской литературы.