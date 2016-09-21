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Нарышкин выступает за разработку нацпрограммы поддержки детского и юношеского чтения

Общество
21 сентября, 11:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Сергей Нарышкин также считает необходимым вернуть школе перевода в России прежние позиции
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы шестого созыва Сергей Нарышкин поддерживает разработку национальной программы поддержки детского и юношеского чтения.

"Будет представлена концепция национальной программы поддержки детского и юношеского чтения. Я предлагаю всестороннее обсудить проект этого документа", - заявил он в среду на заседании оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ в 2016-2018 гг.

По словам главы нижней палаты, "в ходе года литературы неоднократно подчеркивалось, как важно с самого детства прививать любовь к чтению хороших книг". "Конечно, важно читать хорошие книги в любом возрасте, но внимание к детям должно быть особое", - отметил Нарышкин.

Школа перевода в России

Сергей Нарышкин считает, что настало время вернуть школе перевода в России прежние позиции.

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"Родной язык имеет огромную ценность, достоин того, чтобы его берегли, при необходимости защищали и постоянно развивали", - заявил он.

В числе самых эффективных способов такого развития спикер назвал поддержку национальных литератур через издание книг - как переводных, так и оригинальных, а также продвижение новых современных талантливых авторов, чьи произведения должны быть понятны и доступны прежде всего в России, а также по всему миру.

"Без хорошей школы перевода этого не достичь, настало время восстановить утраченные позиции, механизмы и связи в сфере перевода", - подчеркнул Нарышкин. По его мнению, в XX веке в России "было немало для этого сделано".

Он также напомнил, что в рамках работы оргкомитета Года литературы, который проходит в России, был разработан новый проект концепции воссоздания в стране школы перевода литературных произведений с языков народов РФ на русский язык.

Национальная литература

Количество существующих в России национальных литератур составляет 51, а не 44, как предполагалось ранее, сообщил в среду начальник управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати Юрий Пуля на заседании оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ в 2016-2018 гг. Мер, которое проводит в Госдуме спикер шестого созыва Сергей Нарышкин.

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"В ходе работы было установлено, что в РФ существует не 44, как предполагалось ранее, а 51 национальная литература", - сказал Пуля, подводя промежуточные итоги реализации программы по сохранению, поддержке и продвижению национальных литератур народов России.

"Конечно, сам факт такой "культурной забывчивости" говорит об остроте проблемы, о том, что возрождение национальных литератур требует системного подхода и концентрации всех наших усилий", - отметил представитель Роспечати.

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